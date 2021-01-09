أنواع سيارات صغيرة الحجم مع معرفة اهم المميزات وأسعارها لعام 2021

من مميزات السيارات صغيرة الحجم أنها تكلفتها رخيصة بالنسبة للسيارات الكبيرة الأخرى وأيضا موفرة للوقود لأنها تحتاج الوقد بنسبة قليله عن باقي السيارات وأيضا مفيدة جدا خصوصا في المدن المزدحمة، وتعطى الشعور الأمان للسائق لأنها من السيارات الأقل عرضة لحوادث الطريق والانقلاب بالنسبة لباقي السيارات، فهي مثالية جدا لأصحاب الميزانية القليلة و مثاليه أيضا للسيدات المبتدئات.

أنواع سيارات صغيرة الحجم

أول سيارة معنا هى سيارة مينى كوبر (Mini 5dr) هي سيارة صغيرة الحجم تأتى بثلاث أشكال وهما ذو اربع أبواب أو بابين أو مينى كابورلية، وهى أنيقة الشكل وممتعه لقيادة بسبب وجود محركات ومعالج قويان فهي أنيقة الشكل وسهلة الاستخدام ومن مميزات المينى كوبر:

تعد سيارة مينى كوبر من امتع السيارات من ناحية القيادة، وتسير في المنعطفات دون أي مشكلة.

يوجد عدة أحجام لهذه السيارة لكى تناسب متطلبات العائلة.

لا يوجد أعطال كثيرة في صناعتها.

يوجد بها خاصية الحقن الكهربائي الذي يجعل استهلاكها للوقود اقل.

إذا أردت بيعها لن تخسر الكثير من قيمتها لأنها من السيارات التي تحتفظ بقيمتها.

سعرها يبداء من 19,750 دولار.

مواصفات سيارة Hyundai i20

هذه السيارة مناسبة جدا للذين يريدون سيارة صغيرة وبسعر منخفض ومن مميزات هذه السيارة.

متوفر بها شاشة أمامية توفير نظام الترفية وتوفير الملاحة للتعرف على الطريق.

متوفر بها نظام أوتوماتيك لضبط المرايات الجانبية.

عدم احتكاك السيارة من الأسفل بسبب ارتفاعها عن الأرض يصل إلى 15 مم.

متوفر بها تكيف عالي التغطية.

متوفر بها سينسور خلفي يعمل عندما ترجع السيارة إلى الخلف.

سعرها يبدأ من 14,000 دولار.

مواصفات سيارة Seat Ibiza

تعد سيارة سيات ابيزا من افضل السيارات الصغيرة من حيث شكل التصميم ومن مميزات هذه السيارة: