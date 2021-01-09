أنواع سيارات صغيرة الحجم مع معرفة اهم المميزات وأسعارها لعام 2021

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من مميزات السيارات صغيرة الحجم أنها تكلفتها رخيصة بالنسبة للسيارات الكبيرة الأخرى وأيضا موفرة للوقود لأنها تحتاج الوقد بنسبة قليله عن باقي السيارات وأيضا مفيدة جدا خصوصا في المدن المزدحمة، وتعطى الشعور الأمان للسائق لأنها من السيارات الأقل عرضة لحوادث الطريق والانقلاب بالنسبة لباقي السيارات، فهي مثالية جدا لأصحاب الميزانية القليلة و مثاليه أيضا للسيدات المبتدئات.أنواع سيارات صغيرة الحجم
أول سيارة معنا هى سيارة مينى كوبر (Mini 5dr) هي سيارة صغيرة الحجم تأتى بثلاث أشكال وهما ذو اربع أبواب أو بابين أو مينى كابورلية، وهى أنيقة الشكل وممتعه لقيادة بسبب وجود محركات ومعالج قويان فهي أنيقة الشكل وسهلة الاستخدام ومن مميزات المينى كوبر:
- تعد سيارة مينى كوبر من امتع السيارات من ناحية القيادة، وتسير في المنعطفات دون أي مشكلة.
- يوجد عدة أحجام لهذه السيارة لكى تناسب متطلبات العائلة.
- لا يوجد أعطال كثيرة في صناعتها.
- يوجد بها خاصية الحقن الكهربائي الذي يجعل استهلاكها للوقود اقل.
- إذا أردت بيعها لن تخسر الكثير من قيمتها لأنها من السيارات التي تحتفظ بقيمتها.
- سعرها يبداء من 19,750 دولار.
هذه السيارة مناسبة جدا للذين يريدون سيارة صغيرة وبسعر منخفض ومن مميزات هذه السيارة.
- متوفر بها شاشة أمامية توفير نظام الترفية وتوفير الملاحة للتعرف على الطريق.
- متوفر بها نظام أوتوماتيك لضبط المرايات الجانبية.
- عدم احتكاك السيارة من الأسفل بسبب ارتفاعها عن الأرض يصل إلى 15 مم.
- متوفر بها تكيف عالي التغطية.
- متوفر بها سينسور خلفي يعمل عندما ترجع السيارة إلى الخلف.
- سعرها يبدأ من 14,000 دولار.
تعد سيارة سيات ابيزا من افضل السيارات الصغيرة من حيث شكل التصميم ومن مميزات هذه السيارة:
- التصميم الداخلي للسيارة مميز جدا والخامات جيدة.
- تمتلك السيارة افضل انظمه الأمان.
- مساحة تخزين الشنطة الخلفية جيده.
- تأتى ب 6 وسائد هوائية.
- وفرة جدا للوقود لأنها تستهلك 6 لتر لكل 100 كم فقط.
- يوجد بالسيارة عزل الهواء.
- السيارة مريحة جدا من الداخل بسبب وجود تصميم متميز بها.
- وضعية القيادة هي الأفضل في هذه الفئة السعرية.
- سعرها 14,400 دولار
الوسوم
من مميزات السيارات صغيرة الحجم أنها تكلفتها رخيصة بالنسبة للسيارات الكبيرة الأخرى وأيضا موفرة للوقود لأنها تحتاج الوقد بنسبة قليله عن باقي السيارات وأيضا مفيدة جدا خصوصا في المدن المزدحمة، وتعطى الشعور الأمان للسائق لأنها من السيارات الأقل عرضة لحوادث الطريق والانقلاب بالنسبة لباقي السيارات، فهي مثالية جدا لأصحاب الميزانية القليلة و مثاليه أيضا للسيدات المبتدئات.أنواع سيارات صغيرة الحجم
أول سيارة معنا هى سيارة مينى كوبر (Mini 5dr) هي سيارة صغيرة الحجم تأتى بثلاث أشكال وهما ذو اربع أبواب أو بابين أو مينى كابورلية، وهى أنيقة الشكل وممتعه لقيادة بسبب وجود محركات ومعالج قويان فهي أنيقة الشكل وسهلة الاستخدام ومن مميزات المينى كوبر:
- تعد سيارة مينى كوبر من امتع السيارات من ناحية القيادة، وتسير في المنعطفات دون أي مشكلة.
- يوجد عدة أحجام لهذه السيارة لكى تناسب متطلبات العائلة.
- لا يوجد أعطال كثيرة في صناعتها.
- يوجد بها خاصية الحقن الكهربائي الذي يجعل استهلاكها للوقود اقل.
- إذا أردت بيعها لن تخسر الكثير من قيمتها لأنها من السيارات التي تحتفظ بقيمتها.
- سعرها يبداء من 19,750 دولار.
هذه السيارة مناسبة جدا للذين يريدون سيارة صغيرة وبسعر منخفض ومن مميزات هذه السيارة.
- متوفر بها شاشة أمامية توفير نظام الترفية وتوفير الملاحة للتعرف على الطريق.
- متوفر بها نظام أوتوماتيك لضبط المرايات الجانبية.
- عدم احتكاك السيارة من الأسفل بسبب ارتفاعها عن الأرض يصل إلى 15 مم.
- متوفر بها تكيف عالي التغطية.
- متوفر بها سينسور خلفي يعمل عندما ترجع السيارة إلى الخلف.
- سعرها يبدأ من 14,000 دولار.
تعد سيارة سيات ابيزا من افضل السيارات الصغيرة من حيث شكل التصميم ومن مميزات هذه السيارة:
- التصميم الداخلي للسيارة مميز جدا والخامات جيدة.
- تمتلك السيارة افضل انظمه الأمان.
- مساحة تخزين الشنطة الخلفية جيده.
- تأتى ب 6 وسائد هوائية.
- وفرة جدا للوقود لأنها تستهلك 6 لتر لكل 100 كم فقط.
- يوجد بالسيارة عزل الهواء.
- السيارة مريحة جدا من الداخل بسبب وجود تصميم متميز بها.
- وضعية القيادة هي الأفضل في هذه الفئة السعرية.
- سعرها 14,400 دولار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنواع سيارات صغيرة الحجم مع معرفة اهم المميزات وأسعارها لعام 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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