أسعار ومواصفات سيارة مرسيدس اس كلاس في المملكة العربية السعودية، من المعترف به أن سيارات مرسيدس من أفضل الماركات العالمية على الإطلاق ، هي صناعة ذات أصل ألماني مصنع منها العديد من أنواع المركبات منها الملاكي ، والنقل والإسعاف والحافلات، وسنذكر في هذا المقال تفاصيل السيارة وأسعارها عالميًا ومحليًا تابعوا معنا.

مرسيدس اس كلاس ابتكار وصنع هذه السيارة يعد نافذة الصناعة الألمانية، ونجاح مزدهر لشركة مرسيدس في صناعة السيارات.

تم التعديل على السيارة لتدخل الجيل الأحدث.

سيارة إس كلاس من الداخل تم تصميمها على الطراز الفخم الثري والمساحة الواسعة والمقاعد المصنوعة من أرقى الانواع التي تكون مريحة للسائق والركاب.

مزود بدرجة عالية من الأمان.

شاشات تاتش من الفئة العالية OLED بعدد ٥ شاشات.

المقابض تكون في نفس مستوى الجسم.

تم تزوديها بالمصابيح الأفقية في الأمام.

العلاجات والمصابيح اصبحت أكثر وضوحا.

يتميز المحرك بطول الغطاء.

مزودة بشرائط هوائية تدفع الهواء.

أكثر طولا وعرضا من الموديل السابق لها.

تحتوي على محركين الأول سعة الوقود لديه ٣ لتر، ٤٢٩ حصان مصاحب للنظام EQ boost بقوة ٤٨ فولت.

المحرك الثاني سعة الوقود لديه 4 لتر، ٤٩٦ حصان مقترن أيضاً بنفس النظام وبنفس القوم.

كل من النوعين يعمل بالدفع الرباعي ناقل أوتوماتيك به ٩ سرعات.

يوجد بالسيارة من الداخل عدادات رقمية مقياس ١٢.٣ بوصة.

سعر سيارة مرسيدس اس كلاس بالدولار الأمريكي

أسعار ومواصفات سيارة مرسيدس اس كلاسسعر سيارة مرسيدس اس كلاس

٩٦ ألف دولار أمريكي، ٣٥٥ ألف ريال سعودي.

سعر سيارة مرسيدس اس كلاس S500 sedan

٩٦ ألف دولار أمريكي.

سعر سيارة مرسيدس اس كلاس S580 sedan

١٠٦ ألف دولار امريكي.

سعر سيارة مرسيدس اس كلاس S560 coupe

١٣٢ ألف دولار امريكي.

سعر سيارة مرسيدس اس كلاس S560 cabriolet

١٤٠ ألف دولار امريكي.

سيارات مرسيدس اس كلاس من السيارات الأكثر فخامة وأمانا لذا قد تكلمنا عن بعض مواصفات واسعار جميع انواعها الحديثة حتى يعلمها من يهتم بشرائها، ويجب عليك عزيزي المشتري عند شراء سيارة مرسيدس مستعملة الكشف عليها للتأكد من صلاحية أجزاءها قبل شرائها.