بدون كفيل كيف يمكن تقسيط سيارات، قد يلجابعض الناس لشراء سيارات من أجل استخدامهم الشخصي أو من أجل العمل ويتم شراء السيارات من معارض سيارات مختلفة والتي تقدم عروض مختلفة للعملاء حتى يتمكنوا من شراء السيارات وهناك طرق عديدة لتقسيط مبالغ السيارات سنتعرف عيها في هذا المقال.

التقسيط والتمويل: يقوم العميل بتسجيل السيارة بإسمه في المعرض الذي تم شراء السيارة منه، وبعد ذلك يقوم بتسديد أقساط السيارة من خلال القرض الذي يقترضه العميل من البنك بشرط أن يكون مرتب العميل الشهري ما بين 1900 ريال و8000 ريال، ويحصل البنك على فوائد قدرها 2.69% من سعر السيارة، ويجب متابعة العميل للبنك في حالة حدوث أي عطل داخل السيارة لايمكنه إرسالها لأي مركز صيانة بدون علم البنك ويجب تصديق البنك على رخصة القيادة.

التقسيط والتمويل الشخصي: وبهذا القسط يكون العميل أكثر حرية لأن أقساط السيارة ستسجل بإسمه وفي حالة حدوث عطل للسيارة يستطيع تصليحها في أي مركز صيانة دون حاجة لإذن بنك معين، أيضاً حتي يتم نظام التقسيط يجب أن يكون مرتب العميل الشهري ما بين 1900 ريال و30000 ريال، وهنا يحصل البائع على ربح قدره ما بين 1.19% و12.44%.

إيجار السيارة مع الوعد بتمليكها للعميل: يمثل هذا النوع حل مناسب للأشخاص ذات الدخل الضعيف فيتم عقد نوعين من العقود الأول إيجار لإيجار السيارة، والآخر عقد يوعد فيه البائع العميل بتمليك السيارة له في حالة انتهاء مُدة قسط

عيوب شراء سيارة بالقسط

طُرق تقسيط السيارات في المملكة العربية السعوديةعقود تقسيط السيارات

ينص عقود التقسيط أنه في حالة التأخر في دفع الأقساط يصبح من حق عاطي القرض كالبنك حجز السيارة دون ابداء أي اعتراض من العميل، ومع ذلك قد تُركن السيارة وتتهالك وتضعف ولكن يظل العميل ملزوم بدفع القسط وإلا يُعرض العميل للقبض عليه.

يمكن للعملاء عند شراء السيارات التمتع ببعض مزايا وعروض شراء السيارات .

يكون على السيارات الجديدة تأمين وتمون مريحة في استخدامها وسهلة وذلك لأنه أول عميل يشتريها ويجربها ويكون بداخلها وسائل كثيرة للأمن والحماية

مميزات شراء السيارات الجديدة