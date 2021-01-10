رابط الاستعلام عن دعم حساب المواطن الدفعة 38 وكيفية تقديم الاعتراض

أودع برنامج حساب المواطن اليوم مبالغ دعم حساب المواطن الدفعة 38 في حسابات المستفيدين من البرنامج، ويتم الاستعلام عن مبالغ الدعم عن طريق الدخول إلى رابط حساب المواطن الرسمي.

رابط الاستعلام عن دعم حساب المواطن

بعد الدخول إلى رابط حساب المواطن، الدخول على رابط حساب المواطن، يتم إدخال اسم المستخدم، كتابة رقم الهوية، إدخال كلمة المرور ورمز التحقق، الضغط على استعلام لمعرفة المبلغ.

يشار إلى أنه وبعد إيداع مبالغ الاستحقاق في حساب المواطن، يبدأ البرنامج باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 38، حيث يمكن للمسجلين في برنامج حساب المواطن، تسجيل طلب الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية لحساب المواطن السعودي، والفترة المحدّدة لتقديم الاعتراض على أهلية المستفيد يجب ألا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

كيفية تقديم الاعتراض

• الانتقال إلى موقع حساب المواطن الرسمي

• تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد عبر اسم المستخدم ورقم السر.

• ادخال رقم التحقق البشري، والضغط على زر التسجيل.

• بعد ذلك تقوم بالذهاب الى قائمة الدفعات.

• اختيار الدفعة التي تم رفضك فيها ثم تقوم بالضغط على زر الاعتراض.

• بعد ذلك تكتب الشكوى ثم تقوم بتقديم الاعتراض على حسابك.