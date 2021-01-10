أرامكو تعلن أسعار البنزين اليوم الأحد لشهر يناير لعام 2021، مساء اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر يناير الجاري سوف تعلن شركة أرامكو عن التعريفة التي يتم الاتخاذ بها لتحديد سعر لتر البنزين داخل المملكة العربية السعودية التي سوف تطبق بدايةً من الغد الأثنين الموافق الحادي عشر من الشهر الحالي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وكل ذلك تم بعد المراجعة الدورية الشهرية.

والجدير بالذكر هو أن سعر لتر البنزين يتم تحديده حسب أسعار منتجات الطاقة والمياه، حيثُ أن أسعار منتجات الطاقة مرتبطة بأسعار الأسواق العالمية فهي تتعرض للزيادة في بعض الأوقات أو الانخفاض في بعض الأحيان الأخرى، وهنا المملكة ترتبط بأسعار التصدير إلى تلك الأسواق العالمية، ومن المعروف أنه يتم مراجعة الأسعار كل شهر وذلك حرصاً على إلا يتأثر المستهلك بمعدلات الارتفاع والانخفاض التابع لأسعار التصدير.

سعر لتر البنزين 91 1.44 ريال سعودي

سعر لتر البنزين 95 1.58 ريال سعودي

1.58 ريال سعودي سعر الديزل 0.52 ريال سعودي

0.52 ريال سعودي سعر الكيروسين (الجاز) 0.70 ريال سعودي

0.70 ريال سعودي سعر غاز البترول 0.75 ريال سعودي

أسعار البنزين تبع تقرير شركة أرامكو لشهر ديسمبر الماضي (ر.س. /لتر)

وما يمكن ذكره هو أن شركة أرامكو السعودية يتوفر لديها جميع أنواع وقود البترول من بنزين 91 وكذلك 95 حتى تستطيع من تلبية وسد كافة الاحتياجات اليومية التي يتطلبها المستهلك، كما يتوفر لديها زيت الديزل ذو الجودة العالية التي يحتاجها الشاحنات الكبرى وأيضاً المركبات.

يخضع زيت البترول لعدة اختبارات وذلك ضماناً لعلو الجودة، كما يخضع لعملية التكرير ويتم وضع صبغات لونية للتفرقه بين كل نوع والأخر، ويتميز بنزين أرامكو بأنه خالي من معدن الرصاص.

نوعية الوقود الأفضل في الاستخدام

يعتبر بنزين 91 هو الذي يتناسب مع جميع أنواع السيارات لكنه ليس الأفضل، أما بنزين 95 فهو الأمثل استخدام لجميع أنواع السيارات، وينصح لقائد السيارة الذي لم يعرف نوع الوقود المناسب لسيارته عليه الرجوع إلى الوكيل أو الاستفسار من دليل المالك، وعند العلم بنوع الوقود المناسب لسيارتك عليك وضع ملصق بنوع الوقود داخل غطاء خزان الوقود، وذلك من أجل عدم تعرض محرك السيارة إلى مخاطر.