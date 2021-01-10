مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وتويوتا كورولا 2021 .. من الأفضل؟

مقارنة بين سيارة هيونداي النترا 2021 وتويوتا كورولا 2021، سوف نتعرف من خلالها على الأفضل من بينهما من حيث المواصفات والسعر، ولعل السيارتان تتنافسان بشكل كبير في مطلع العام الحالي 2021 وتحظى كل منهما باهتمام كبير من العملاء، وتعتبر فئة سيدان هي الأكثر مبيعاً وتتمتع بمزايا رائعة سواء كانت في المُحرك أو شكل السيارة الداخلي أو الخارجي، لذا فسوف نوضح بالتفصيل الفروقات بين السيارتين من خلال مقارنة بسيطة، تتضمن معدل استهلاك الوقود وقوة المحرك ونوع ناقل الحركة والجنوط والإضافات وغيرها، بالاضافة إلى السعر بالطبع

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وتويوتا كورولا 2021

إذا سألتك ماذا تُفضل سيارة بمُحرك أكبر وصرفية وقود مرتفعة قليلا؟، أم سيارة مُحرك صغيرة أقتصادية في معدا استهلاك الوقود؟، كما أنه هناك مزايا أُخرى بالسيارة ينظر إليها كل مٌهتم والتي تختلف من شخص لأخر وهذا ما سنتعرف عليه تفصيلا في خلال المقارنة بين السيارتين.

مواصفات سيارة هيونداي ألنترا 2021

هيونداي ألنترا 2021 فئة سمارت نص فل، مُحرك السيارة 2000 سي سي 4 سلندر 158 حصان قير أوتوماتيك 6 سرعات تيترونيك، ونظام دفع أمامي تتميز بفتحة سقف تطعيمات كروم على الوجهة الأمامية والأبواب، مصابيح LED مع إمكانية ارتفاع وانخفاض الإضاءة نهاري وليلي و تتفوق السيارة في شكل ال LED، الجنوط مقاس 16 (225 X 55) وتتوفر إشارات في مرأة السيارة، تتميز بأربعة حساسات خلفية وإضاءة LED مع مفاتيح ذكية وشنطة ذكية، صرفية الوقود 16.3 بنزين 91، المقاعد قماشية ودركسيون السيارة مُغلف بالجلد بتصميم جميل جدا تتمكن من التحكم في النظام الصوتي من خلاله، تتميز هيونداي ألنترا 2021 أيضا بكاميرا خلفية وشاشة معلومات وفتحات تكييف خلفية وأمامية، بالاضافة إلى منفذ CD ومنفذ USB ومنفذان طاقة وعدد 5 أحزمة أمان، تتوفر السيارة بسعر 82 ألف ريال شاملة الضريبة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2021

تويوتا كورولا 2021 فئة ال GLI تُعتبر أعلى فئة بمُحرك 3 سلندر فل كامل، مُحرك السيارة 1500 سي سي 3 سلندر 119 حصان قير أوتوماتيك CVT ونظام دفع أمامي، تتميز بفتحة سقف تطعيمات كروم على الوجهة الأمامية والخط جانبي ومقابض الأبواب، مصابيح LED مع إمكانية ارتفاع وانخفاض الإضاءة نهاري وليلي ولكن تتفوق السيارة في كشافات الضباب، الجنوط مقاس 17 (225 X 45) وتتوفر إشارات في مرأة السيارة تتميز بعدد 2 حساسات خلفية وإضاءة LED مع مفاتيح ذكية ، معدل استهلاك الوقود 19.3 كم بنزين 91، مقاعد قماش ودركسيون مُغلف بالجلد تتمكن من خلاله التحكم في النظام الصوتي، تتمتع السيارة بشاشة و منافذ CD وUSB وكاميرا خلفية وفتحات تكييف أمامية وخلفية مع عدد 5 أحزمة أمان، وتتوفر تويوتا كورولا 2021 بسعر 81.650 ألف ريال شاملة الضريبة.

لذا من ناحية إمكانيات مُحرك السيارة نرى أن التفوق لسيارة هيونداي ألنترا 2021، أما الجنوط فتتفوق فيها سيارة تويوتا كورولا 2021، بينما تتفوق ألنترا في الحساسات الخلفية أيضا، أما عن صرفية الوقود وعدل الاستهلاك فتتفوق كورولا بجدارة بفارق 3 كيلو متر، وتتميز كورولا أيضا في شكل الأبواب من الداخل من حيث تناغم الألوان والسعر بالتأكيد، لذا قد يختلف الكثير أي السيارتان أفضل ولكن هذا يرجع لاهتماماتك الشخصية.