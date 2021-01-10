أرخص 3 سيارات جديدة ليست صينية في السعودية موديل 2020 تصفيات ماركات عالمية

أرخص 3 سيارات جديدة في السعودية موديل 2020 تصفيات ماركات عالمية، والتي تتناسب مع وضع أغلب الفئات التي ترغب في امتلاك سيارة جديدة بأرخص سعر سواء لغرض العمل أو التنقل، في الواقع هناك سيارات صينية رخيصة ولكن فضلنا السيارات ذات الماركات المعروفة والمزايا العديدة، السيارات الثلاث التي سنتحدث عنها اليوم هي سيارة رينو سيمبول وشيفروليه سبارك وميتسوبيشي أتراج جميعهم فئة ستاندر، الأولي تقفيل فرنسي وتجميع مغربي، والثانية تقفيل أمريكي تجميع كوري، والثالثة تقفيل ياباني تجميع تايلاندي، وتتميز السيارات الثلاث بالشكل الرياضي والحجم الصغير الذي يفضله الكثير من عشاق السيارات وخاصة فئة الشباب، بالاضافة بالطبع إلى السعر الرخيص.

أرخص 3 سيارات في السعودية جديدة موديل 2020

رينو سيمبول سيدان 2020 من شركة رينو الفرنسية المعروفة والمتحدة مع شركة نيسان اليابانية، والرينو سيمبول أحد السيارات المُنتشرة في أوروبا وروسيا وشمال أفريقيا وتركيا، مُحرك السيارة 1700 سي سي 4 سلندر يعطي قوة 102 حصان قير أوتوماتيك، السيارة اقتصادية حيث أن قدرة البنزين 19.9 كم ممشى للتر الواحد ونوع البنزين 95 خزان الوقود 50 لتر، وعن مواصفات السيارة الخارجية فهي تعطينا إضاءة LED بتطعيمات كروم وكشافات أمامية متميزة، وعن المواصفات الداخلية فإن الزجاج الأمامي كهربائي والخلفي يدوي تحتوي على إمكانية التحكم في النظام الصوتي من المقود ومقاعد جلدية الأطراف، تتوفر رينو سيمبول سيدان 2020 بالسعر الأساسي 27 ألف و700 ريال سعودي، وبعد إضافة الضريبة تبلغ 29 ألف و 85 ريال تقريباً، وهي أرخص السيارات الغير صينية في السعودية.

شيفروليه سبارك هاتشباك 2020 من شركة شيفروليه الأمريكية للسيارات، تأتي السيارة بجودة تصنيع ممتازة مع مُحرك 1400 سي سي 4 سلندر وناقل حركة أوتوماتيكي، قدرة البنزين 19.6 كم للتر ممشى الواحد ونوع البنزين 91 خزان الوقود 35 لتر، وعن مواصفات السيارة الخارجية فهي تحتوي على عدسة في الأمام بتطعيمات كروم عالية الجودة، وتتميز من الداخل بزجاج كهربائي كما تحتوي على إمكانية التحكم في النظام الصوتي من المقود، وتتوفر شيفروليه سبارك هاتشباك 2020 بالسعر الأساسي 31 ألف ريال سعودي، وبعد إضافة الضريبة تبلغ 32 ألف و550 ريال تقريبا.

سيارة متسوبيشي أتراج موديل 2019

متسوبيشي أتراج سيدان 2019 التي انتظرها الكثيرون من عشاق السيارات الاقتصادية، مُحرك السيارة 1200 سي سي 3 سلندر يعطي قوة 76 حصان وقير أوتوماتيك، وهي سيارة اقتصادية جدا وخيار مناسب لمن يبحث عن سيارة اقتصادية بقدرة بنزين 22.1 كم ممشى لاستهلاك اللتر الواحد من البنزين وهو من نوع 91 وخزان الوقود يسع لـ42 لتر، وعن مواصفات السيارة الخارجية فهي تتميز بتطعيمات كروم تعطي شكل رائع، تتميز من الداخل بزجاج كهربائي ومرآة كهربائية، وتتوفر متسوبيشي أتراج سيدان 2019 بالسعر الأساسي 30 ألف ريال سعودي، وبعد إضافة الضريبة تبلغ 31 ألف و500 ريال.