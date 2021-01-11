أرخص سيارة يابانية 2021 في السعودية محرك 4 سلندر وصرفية وقود ممتازة

أرخص سيارة يابانية في السعودية لعام 2021 مع محرك 4 سلندر صرفية وقود ممتازة هي سوزوكي ديزاير 2020، اقتصادية للغاية ومعدل استهلاك للوقود يصل إلى 21 كيلومتر لاستهلاك اللتر الواحد من البنزين، وفي نفس الوقت تتميز السيارة بأنها صغيرة الحجم وعملية جدا وسعرها مناسب جدا مع إمكانيات عالية على كل المستويات كعادة السيارات اليابانية، وتعد من أبرز السيارات اليابانية صغيرة الحجم التي طرحت في عام 2020، لذا دعونا نتعرف معاُ على مواصفات سيارة سوزوكي ديزاير 2020 وسعرها في السعودية.

سعر ومواصفات سوزوكي ديزاير موديل 2020

سيارة سوزوكي ديزاير اليابانية الصنع بتجميع هندي، فئة سيدان بمظهر جمالي رائع صنفها الكثير على أنها أروع من حيث الشكل والمُحرك من الفورد فيجو والمتسوبيشي أتراج، تتوفر بعدة ألوان ومُحرك السيارة 1200 سي سي 4 سلندر يعطي قوة 83 حصان، قير السيارة بين الأوتوماتيك والعادي بأعلى جودة AMT، مع نظام الأمان في القير لا تتحرك نهائيا إلا عند تحريك المكبس وهو أقل تكلفة من القير الأوتوماتيك، تتميز بنظام دفع أمامي وقطع غيار رخيصة جدا وتتوفر بسعر 34 ألف ريال في السعودية بدون الضريبة لذا تكون 35 ألف و 700 ريال شاملة الضريبة، بينما يبلغ سعر سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 حوالي 40 ألف ريال لفئة GL ويزيد السعر إلى 47 ألف ريال تقريباً لفئة GLX.

المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة

تتميز مقدمة السيارة بزوايا كروم كشافات ضباب وإنارة LED ومقاس الجنوط 15 إنش ( 185 X 65 )، كما تتميز بإشارات في المرأة ومن الخلف إنارة LED مع شنطة واسعة رغم صغر حجم السيارة، وعن صرفية الوقود فإنها 21 كيلو متر بتقدير ممتاز+ اقتصادي للغاية، الأبواب الداخلية للسيارة جلد مع البلاستيك بلون أسود يندمج مع البيج إندماج متميز، ورغم حجم السيارة الصغير إلا أنها تحتوي على مُكيف خلفي مع USB للشحن، تتميز السيارة أيضا بزجاج ومرآة كهربائية ودركسيون بشكل مميز تستطيع من خلاله التحكم في البلوتوث والنظام الصوتي، وتحتوي على شاشة، CD، بالإضافة إلى منفذ USB أمامي أيضا، وإضاءة سقف في الوسط وأُخرى أمامية وشماسة الراكب تتميز بمرآة.

ومن هنا نجد أن سيارة سوزوكي ديزاير موديل 2020 يميزها السعر التنافسي مع توافر مُحرك 1200 سي سي 4 سلندر، بالاضافة إلى ناقل حركة AMT شبه تلقائي، جنوط حجم كبير 15 رغم صغر حجم السيارة وتصميم أنيق جدا من الداخل والخارج، كما أنها سيارة اقتصادية بحتة موفرة جدا بمعدل استهلاك ممتاز للوقود يبلغ 21 كيلو متر لكل لتر.