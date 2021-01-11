سعر تويوتا كامري في السعودية 2021 ومواصفات السيارة المذهلة Toyota Camry

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سعر تويوتا كامري في السعودية ،كلمة كامري في القاموس الياباني تعني كلمة “التاج” والسيارة يابانية المنشأ تم إنتاجها عام 1982 من قِبل شركة تويوتا Toyota، والسيارة متوسطة الحجم تصلح للأستخدام العائلي، تم إنتاج النسخة الرياضية منها وهي كامري كوبية عام 1994 وتم تغيير أسمها لـ سولارا عام 1999، وتعد سيارة كامري من أكثر السيارات جاذبية وأكثرها إنتشاراً في أستراليا ودول الخليج العربي خاصة في المملكة العربية السعودية وتحقق نجاحاً باهراً في مبيعاتها سنوياً.مواصفات سيارة Toyota Camry
- السيارة بها محرك قياسي مكون من أربع أسطوانات.
- ناقل حركي يعمل أوتوماتيك 8 سرعات.
- محرك هجين رباعي الأسطوانات سعته 2.5 لتر بقوة 208 حصان.
- السيارة تعتبر إقتصادية في أستخدام الوقود.
- جنوط السيارة حديد به غطاء مقاسه 16 بوصة.
- توجد أنوار LED أمامية وخلفية.
- أبواب السيارة الأمامية بها مقابض تعمل بخاصية الدخول الذكي.
- مقاعد السيارة من الداخل من القماش.
- سعة خزان وقود السيارة 60 لتر.
- أستهلاك الوقود 18.3 كم/لتر.
- يمكن الدخول بدون مفتاح (السيارة تعمل بالريموت كونترول).
- مكيف يعمل يدوياً.
- النوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
- المقود من اليوريثين مع أزرار تحكم.
- توجد حساسات خلفية تساعد على الوقوف.
- نظام صوتي كوري.وجد فرشات أرضية من المطاط.
- توجد وسائد هوائية أمامية للسائق والمقعد بجانب السائق.
- يوجد ملصق نوع الوقود وهو مصنوع في جنوب إفريقيا.
- مرايات جانبية تعمل بالكهرباء بها إشارات الإنعطاف يمكن طيها.
- عزم السيارة 243 ن.م م 5000 د.د.
- الإطارات مقاسها 205/65R16 .
- السيارة مزودة بأنوار نهارية تعمل بتقنية الـ DRL.
- طول السيارة: 4885 مم.
- عرض السيارة: 1840 مم.
- إرتفاع السيارة: 1445 مم.
يمكن متابعة أسعار السيارات العالمية والمحلية على مدار اليوم من خلال موقع ثقفني وهذا من إعداد فريق الموقع: سعر هيونداي إلنترا 2021 و سعر تويوتا كورولا الجديدة في السعودية.
تتراوح أسعار سيارات تويوتا كامري في السعودية من 96.370 ريال إلى 146.280 ريال سعودي وهذا بسبب أختلاف فئات كل سيارة وأختلاف مواصفات كلأً منها.
- LE STD السعر 96,370 ريال سعودي
- LE السعر 98,785 ريال سعودي
- HEV LE السعر 102,465 ريال سعودي
- GLE TOURING السعر 107,295 ريال سعودي
- GLE السعر 110,400 ريال سعودي
- HEV GLE TOURING السعر 113,160 ريال سعودي
- HEV GLE السعر 116,265 ريال سعودي
- SEالسعر 113,390 ريال سعودي
- SE (V6) السعر 124,430 ريال سعودي
- GRANDE (V6) السعر 136,620 ريال سعودي
- HEV GRANDE السعر 137,770 ريال سعودي
- HEV LUMIERE السعر 146,280 ريال سعودي
الوسوم
سعر تويوتا كامري في السعودية ،كلمة كامري في القاموس الياباني تعني كلمة “التاج” والسيارة يابانية المنشأ تم إنتاجها عام 1982 من قِبل شركة تويوتا Toyota، والسيارة متوسطة الحجم تصلح للأستخدام العائلي، تم إنتاج النسخة الرياضية منها وهي كامري كوبية عام 1994 وتم تغيير أسمها لـ سولارا عام 1999، وتعد سيارة كامري من أكثر السيارات جاذبية وأكثرها إنتشاراً في أستراليا ودول الخليج العربي خاصة في المملكة العربية السعودية وتحقق نجاحاً باهراً في مبيعاتها سنوياً.مواصفات سيارة Toyota Camry
- السيارة بها محرك قياسي مكون من أربع أسطوانات.
- ناقل حركي يعمل أوتوماتيك 8 سرعات.
- محرك هجين رباعي الأسطوانات سعته 2.5 لتر بقوة 208 حصان.
- السيارة تعتبر إقتصادية في أستخدام الوقود.
- جنوط السيارة حديد به غطاء مقاسه 16 بوصة.
- توجد أنوار LED أمامية وخلفية.
- أبواب السيارة الأمامية بها مقابض تعمل بخاصية الدخول الذكي.
- مقاعد السيارة من الداخل من القماش.
- سعة خزان وقود السيارة 60 لتر.
- أستهلاك الوقود 18.3 كم/لتر.
- يمكن الدخول بدون مفتاح (السيارة تعمل بالريموت كونترول).
- مكيف يعمل يدوياً.
- النوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
- المقود من اليوريثين مع أزرار تحكم.
- توجد حساسات خلفية تساعد على الوقوف.
- نظام صوتي كوري.وجد فرشات أرضية من المطاط.
- توجد وسائد هوائية أمامية للسائق والمقعد بجانب السائق.
- يوجد ملصق نوع الوقود وهو مصنوع في جنوب إفريقيا.
- مرايات جانبية تعمل بالكهرباء بها إشارات الإنعطاف يمكن طيها.
- عزم السيارة 243 ن.م م 5000 د.د.
- الإطارات مقاسها 205/65R16 .
- السيارة مزودة بأنوار نهارية تعمل بتقنية الـ DRL.
- طول السيارة: 4885 مم.
- عرض السيارة: 1840 مم.
- إرتفاع السيارة: 1445 مم.
يمكن متابعة أسعار السيارات العالمية والمحلية على مدار اليوم من خلال موقع ثقفني وهذا من إعداد فريق الموقع: سعر هيونداي إلنترا 2021 و سعر تويوتا كورولا الجديدة في السعودية.
تتراوح أسعار سيارات تويوتا كامري في السعودية من 96.370 ريال إلى 146.280 ريال سعودي وهذا بسبب أختلاف فئات كل سيارة وأختلاف مواصفات كلأً منها.
- LE STD السعر 96,370 ريال سعودي
- LE السعر 98,785 ريال سعودي
- HEV LE السعر 102,465 ريال سعودي
- GLE TOURING السعر 107,295 ريال سعودي
- GLE السعر 110,400 ريال سعودي
- HEV GLE TOURING السعر 113,160 ريال سعودي
- HEV GLE السعر 116,265 ريال سعودي
- SEالسعر 113,390 ريال سعودي
- SE (V6) السعر 124,430 ريال سعودي
- GRANDE (V6) السعر 136,620 ريال سعودي
- HEV GRANDE السعر 137,770 ريال سعودي
- HEV LUMIERE السعر 146,280 ريال سعودي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سعر تويوتا كامري في السعودية 2021 ومواصفات السيارة المذهلة Toyota Camry على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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