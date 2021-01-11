سعر تويوتا كامري في السعودية 2021 ومواصفات السيارة المذهلة Toyota Camry

سعر تويوتا كامري في السعودية ،كلمة كامري في القاموس الياباني تعني كلمة “التاج” والسيارة يابانية المنشأ تم إنتاجها عام 1982 من قِبل شركة تويوتا Toyota، والسيارة متوسطة الحجم تصلح للأستخدام العائلي، تم إنتاج النسخة الرياضية منها وهي كامري كوبية عام 1994 وتم تغيير أسمها لـ سولارا عام 1999، وتعد سيارة كامري من أكثر السيارات جاذبية وأكثرها إنتشاراً في أستراليا ودول الخليج العربي خاصة في المملكة العربية السعودية وتحقق نجاحاً باهراً في مبيعاتها سنوياً.

السيارة بها محرك قياسي مكون من أربع أسطوانات. ناقل حركي يعمل أوتوماتيك 8 سرعات. محرك هجين رباعي الأسطوانات سعته 2.5 لتر بقوة 208 حصان. السيارة تعتبر إقتصادية في أستخدام الوقود. جنوط السيارة حديد به غطاء مقاسه 16 بوصة. توجد أنوار LED أمامية وخلفية. أبواب السيارة الأمامية بها مقابض تعمل بخاصية الدخول الذكي. مقاعد السيارة من الداخل من القماش. سعة خزان وقود السيارة 60 لتر. أستهلاك الوقود 18.3 كم/لتر. يمكن الدخول بدون مفتاح (السيارة تعمل بالريموت كونترول). مكيف يعمل يدوياً. النوافذ كهربائية أمامية وخلفية. المقود من اليوريثين مع أزرار تحكم. توجد حساسات خلفية تساعد على الوقوف. نظام صوتي كوري.وجد فرشات أرضية من المطاط. توجد وسائد هوائية أمامية للسائق والمقعد بجانب السائق. يوجد ملصق نوع الوقود وهو مصنوع في جنوب إفريقيا. مرايات جانبية تعمل بالكهرباء بها إشارات الإنعطاف يمكن طيها. عزم السيارة 243 ن.م م 5000 د.د. الإطارات مقاسها 205/65R16 . السيارة مزودة بأنوار نهارية تعمل بتقنية الـ DRL. طول السيارة: 4885 مم. عرض السيارة: 1840 مم. إرتفاع السيارة: 1445 مم.

مواصفات سيارة Toyota Camryسعر تويوتا كامري في السعودية

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تتراوح أسعار سيارات تويوتا كامري في السعودية من 96.370 ريال إلى 146.280 ريال سعودي وهذا بسبب أختلاف فئات كل سيارة وأختلاف مواصفات كلأً منها.