أرخص أسعار السيارات الجديدة موديل 2021 في السوق العربي مع المواصفات

أرخص أسعار السيارات الجديدة موديل 2021 في السوق العربي، أحضرنا لكم في تقريرنا المميز اليوم قائمة أرخص 8 سيارات زيرو موديل 2021 في مصر والسعودية، تضم قائمتنا احدث سيارات لعام 2021 وبأرخص الأسعار واحدث أوبشن واحدث الألوان، وآخر موديلات المنوال والأوتوماتيك أتينا لكم عشاق ومحبي السيارات بكل تفاصيلها ومميزاتها وأكسسواراتها، سيعمك الاطلاع على هذا التقرير إذا كنت ترغب في امتلاك سيارة جديدة سواء لمنفعة شخصيه أو مصالح عامة أو لغرض العمل والتوصيل، أسعار موديلات السيارات التي سوف نتحدث عنها تبدأ من 149 ألف جنيه ولا تتخطي 200 ألف جنيه، وهي متنوعة من حيث الماركة أو العلامة التجارية بحيث تناسب معظم أذواق واحتياجات المتابعين.

أرخص أسعار سيارات موديل 2021 ماركات عالمية

أول سيارة هي لادا جرانتا 2021 ويوجد بها محركين 1600 cc وبقوة 87 حصان مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، والمحرك الثاني 1600cc بقوة 98 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات، والسعر لفئة المنول يبلغ في مصر 149 ألف جنيه، أو ما يعادل 37 ألف ريال سعودي، وسعر فئة الاوتومتيك 169 ألف جنيه مصري أو 42 ألف ريال. السيارة الثانية معنا اليوم هي شيفورليه لانوس 2021 وهي صغيرة واقتصاديه جدا مع محرك 1500cc، ويوجد منها ناقل حركة يدوي بخمس سرعات والسعر يبدأ من 166 ألف جنيه أو 39 ألف ريال، كما يبلغ سعرها 180 ألف جنيه أو ما يعادل 44 ألف ريال لفئة الأوتوماتيك.

السيارة الثالثة في موضوعنا هي شيري أزيرو فايڤ 2021 مع محرك رباعي الأسطوانات 1500cc بقوة 114 حصان، تأتي السيارة مع نوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر في الفئة الأولي يدوي، والثاني أوتوماتيكي مع 6 سرعات بتقنية C. V. T وتسارع في الثبات لحد 100 كيلو في 11.5 ثانية، وهي سيارة اقتصادية تستهلك 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو وتتوفر بعدة أنظمة من الأمان والسلامة، من بينها نظام t. c. s للتحكم في قوة الجر ونظام فرامل A. B. S وهو مضاد للانغلاق، بالاضافة إلى توزيع الالكتروني لقوة الفرامل، شيري أزيرو فايڤ بها وسائد هوائية رباعية ونظام تنبيه مع السرعات الزائدة وسعرها 169 ألف جنيه للقير العادي أو ما يعادل 42 ألف ريال، وفئة الأوتوماتيك تأتي بسعر 189 ألف جنيه أو 46.5 ألف ريال.

أرخص أسعار السيارات الجديدة

السيارة الرابعة هي شيفورليه افيو 2021 ويتوفر في السوق المصري بفئتين، تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات 1.5 لتر 1500cc بقوة 86 حصان وناقل حركة أوتوماتيكي بأربع سرعات، سعر السيارة 192 ألف جنيه أو 50 ألف ريال للفئة الأولي، ويبلغ سعر الفئة الثانية 198 ألف جنيه أو ما يعادل 52 ألف ريال، أما السيارة الخامسة فهي فيات تيبو 2021 التي تصلح للعائلة لان حجمها كبير وهي مجمعة بمصانع الشركة الإيطالية بتركيا، ويوجد بها نسختين من المحركات الأول مخصص للحركة اليدوي ومكون من اربع أسطوانات 1400cc بقوه 95 حصان بناقل حركة 6 سرعات، والمحرك الثاني مرتبط بالحركة أوتوماتيكي من اربع أسطوانات 1600cc بقوة 110حصان و152 نيوتن متر للعزم الأقصى، والسعر يبدأ من 191 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه.

نيسان صني 2021 لديها محرك رباعي الاسطونات 1500cc بقوة 108 حصان عزم اقصي 134 نيوتن، وبها ناقل حركه أتومتيك بأربع سرعات، نسيان مني الجديدة المجمعة محليا في مصر فيها اربع فئات مختلفه التجهيزات والسعر لا يتخطى 180 ألف جنيه بالنسبة للفئة الأولي المزودة بناقل حركة يدوي. السيارة التي تليها هي رينو لوجان 2021 ويوجد بها عدة فئات الأولي والثانية بناقل حركه يدوي خمس سرعات، مع محرك رباعي الاسطونات 1600cc بقوة 90 حصان، والفئتين الثالثة والرابعة فيها نفس المحرك ولكن مع ناقل حركه أوتوماتيكي اربع سرعات، توفر الرينو الفرنسية سيارتها لوچان السيدان العائلية في السوق المصري بـ6 فئات من التجهيزات، وتتراوح أسعارها ما بين 169الف حتي 193 ألف جنيه مصري.

شيفروليه أوبترا 2021 مجمعة في السوق المحلي سعة المحرك 1500ccبقوة 110 حصان وبعزم اقصي 147 نيوتن.متر، مرتبطة بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وتستهلك 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر وهي اقتصادية والسرعة القصوى فيها 170 كم في الساعة وفيها مواصفات أمان عديدة مثل الوسائد الهوائية، نظام فرامل مانع للانغلاق A.B.C، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل A.B.D بالاضافة إلى نظام تنبيه ضد السرقة، السعر في مصر يبلغ حوالي 200 ألف جنيه، أما سعر السيارة في السعودية فهو يبدأ من 81 ألف ريال ويصل إلى 122 ألف ريال في فئة premier.