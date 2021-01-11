أفضل عروض السيارات المستعملة تبدأ من 2.000 ريال سعودي للبيع في السعودية 

أفضل عروض السيارات المستعملة تبدأ من 2.000 ريال سعودي أصبح السيارات المستعملة في خلال هذه الأيام متوفرة بكثرة، داخل المملكة العربية السعودية، ونجد أن اغلب الأشخاص يقومون بالبحث عن أفضل السيارة المستعملة وبسعر معين علي حسب الحالة المادية، ويوجد الكثير من السيارات المستعملة والموديلات المختلفة التي تبدأ من سعر 2000 ريال، لذلك سوف نتحدث اليوم على أنواع، السيارات التي تتناسب مع هذا السعر بكافة الأشكال والألوان والموديلات، تابعوا معنا. أفضل عروض السيارات المستعملة تبدأ من 2.000 ريال سعودي سيارة هوندا سيفك موديل 2000 هي سياره يبدأ سعرها من 2000 ريال سعودي.

كما أن لونها هو اللون الذهبي.

والحالة التي تكون عليها هذه السيارة حالة جيدة.

العداد الخاص بالسيارة هوندا سيفيك يكون 210 كيلو متر سيارة كيا سيراتو موديل 2009 سيارة كيا سيراتو، هي موديل 2009.

تتميز بأن لونها هو اللون الأبيض.

تعتبر من فئة سيدان.

السعر التي تتراوح عليها هذه السيارة 9000 ريال.

والعداد يكون 210 الف كيلومتر. سيارة ألنترا موديل 2007 سياره النترا 2007, من السيارات التي تعمل بحاله جيده.

يبلغ العداد الخاص بها 250 ألف كيلومتر.

سعر هذه السيارة يتراوح ما بين 9500 ريال سعودي فيما أكثر.

اللون التي تكون عليها اللون الأبيض.

تعمل بشكل أوتوماتيكي باص هونداي اتش ون موديل 2003 باص هونداي اتش 1، ومن الموديلات 2003 .

تتميز باللون الأخضر.

تعمل على شكل اوتوماتيك.

تصلح للاستخدام التجاري أو العائلي.

يتراوح سعرها من 12 ألف ريال سعودي.

ولكن العداد الخاص به يعمل 230632 كيلومتر تويوتا يارس 2010 اتوماتيك سياره تويوتا يارس 2020 من السيارات التي تعمل بشكل أوتوماتيكي.

لونها هو اللون الفضي.

السعر يبدأ من 15 ألف ريال.

تبلغ من العداد 200,000 كيلو متر تتواجد في جراج جده. سيارة هوندا أكورد موديل 2007 سياره هوندا اكورد موديل 2007 تتواجد في داخل جراج الخبرة اللون الموجود عليه هذه السيارة اللون الرمادي.

تعمل بشكل أوتوماتيكي.

تتمثل في وجود العداد على 200,000 كيلو. سيارة آيتن جراند موديل 2016 سيارة ايتن جراند يطلق منها اللون الأبيض.

تعمل بشكل أوتوماتيكي.

السعر الخاص بهذه السيارة يبلغ 18 ألف ريال سعودي.

العداد يعمل 131500 ك سيارة كيا سيراتو موديل 2009سيارة ألنترا موديل 2007 الوسوم

أفضل عروض السيارات المستعملة تبدأ من 2.000 ريال سعودي أصبح السيارات المستعملة في خلال هذه الأيام متوفرة بكثرة، داخل المملكة العربية السعودية، ونجد أن اغلب الأشخاص يقومون بالبحث عن أفضل السيارة المستعملة وبسعر معين علي حسب الحالة المادية، ويوجد الكثير من السيارات المستعملة والموديلات المختلفة التي تبدأ من سعر 2000 ريال، لذلك سوف نتحدث اليوم على أنواع، السيارات التي تتناسب مع هذا السعر بكافة الأشكال والألوان والموديلات، تابعوا معنا. أفضل عروض السيارات المستعملة تبدأ من 2.000 ريال سعودي سيارة هوندا سيفك موديل 2000 هي سياره يبدأ سعرها من 2000 ريال سعودي.

كما أن لونها هو اللون الذهبي.

والحالة التي تكون عليها هذه السيارة حالة جيدة.

العداد الخاص بالسيارة هوندا سيفيك يكون 210 كيلو متر سيارة كيا سيراتو موديل 2009 سيارة كيا سيراتو، هي موديل 2009.

تتميز بأن لونها هو اللون الأبيض.

تعتبر من فئة سيدان.

السعر التي تتراوح عليها هذه السيارة 9000 ريال.

والعداد يكون 210 الف كيلومتر. سيارة ألنترا موديل 2007 سياره النترا 2007, من السيارات التي تعمل بحاله جيده.

يبلغ العداد الخاص بها 250 ألف كيلومتر.

سعر هذه السيارة يتراوح ما بين 9500 ريال سعودي فيما أكثر.

اللون التي تكون عليها اللون الأبيض.

تعمل بشكل أوتوماتيكي باص هونداي اتش ون موديل 2003 باص هونداي اتش 1، ومن الموديلات 2003 .

تتميز باللون الأخضر.

تعمل على شكل اوتوماتيك.

تصلح للاستخدام التجاري أو العائلي.

يتراوح سعرها من 12 ألف ريال سعودي.

ولكن العداد الخاص به يعمل 230632 كيلومتر تويوتا يارس 2010 اتوماتيك سياره تويوتا يارس 2020 من السيارات التي تعمل بشكل أوتوماتيكي.

لونها هو اللون الفضي.

السعر يبدأ من 15 ألف ريال.

تبلغ من العداد 200,000 كيلو متر تتواجد في جراج جده. سيارة هوندا أكورد موديل 2007 سياره هوندا اكورد موديل 2007 تتواجد في داخل جراج الخبرة اللون الموجود عليه هذه السيارة اللون الرمادي.

تعمل بشكل أوتوماتيكي.

تتمثل في وجود العداد على 200,000 كيلو. سيارة آيتن جراند موديل 2016 سيارة ايتن جراند يطلق منها اللون الأبيض.

تعمل بشكل أوتوماتيكي.

السعر الخاص بهذه السيارة يبلغ 18 ألف ريال سعودي.

العداد يعمل 131500 ك سيارة كيا سيراتو موديل 2009سيارة ألنترا موديل 2007

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل عروض السيارات المستعملة تبدأ من 2.000 ريال سعودي للبيع في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.