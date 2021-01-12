أحدث عروض حراج على سيارات تويوتا لاندكروزر بحالة جيدة وأسعار متميزة

حراج ، تقدم حراج سيارات أقوي وأرخص عروض السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية، وجاءت سيارات تويوتا من ضمن هذه العروض، حيث تقع شركة تويوتا لصناعة السيارات في اليابان كما أنها شركة متعددة الجنسيات، والكثير من الأشخاص عاشقين لسيارات تويوتا كونها صناعة يابانية وتتميز بشكلها الفخم والمتميز والأنيق بالإضافة إلى أداء السيارات القوي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أحدث عروض حراج لسيارات تويوتا لاندكروزر اليابانية بأرخص الأسعار، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

حراج

هو من اكبر الأسواق المتواجدة في الخليج العربي مثل السعودية والإمارات، ويشتهر هذا السوق ببيع وشراء الكثير من الأشياء المختلفة، مثل بيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية الجديدة والمستعملة بأسعار مميزة وفي متناول الجميع، كما يتم بيع وشراء السيارات المستعملة والسيارات الجديدة للعديد من الشركات المختلفة مثل تويوتا وفورد ونيسان وبي ام دبليو وكيا وجيب والكثير من السيارات الأخري .

عروض حراج تويوتا

يوجد في السوق الكثير من العروض على سيارات لاندكروزر بمواصفات متميزة وبأرخص الأسعار وهذه هي عروض السيارات :



سيارة جيب لاندكروزر ، استعمال بسيط، مكان تواجد السيارة في الشرقية، السيارة موديل 2005، فئة gxr ونش دفلوك، قراءة العداد 370 ألف، السوم 48 ألف، القير أوتوماتيك، مكينة 6 سليندر، ذات دفع رباعي ثقيل وخفيف، ونش سحب، دفلوك، كما يوجد فتحة سقف في السيارة، وشاشة dvd، السيارة تتسع لعدد 7 ركاب، ويوجد بها وسائد هوائية .

سيارة لاندكروزر gxr_3 v8، موديل 2015، حالة السيارة مستعملة وبحالة جيدة، مكان تواجد السيارة في المدينة، القير أوتوماتيك، الممشي 156000 قابل للزيادة، تغيير فلاتر الهواء والمكيف، مع وجود بعض الإضافات مثل تركيب عازل أرضي بلاستيك، وتلبيس المقاعد، وتظليل عازل m3، يوجد في السيارة من الأمام والخلف أنوار ليد، تركيب سلة جيب لكزس 2018 .

سيارة لاندكروزر جي اكس ار ديزل رقم 2، موديل 2021، حالة السيارة جديدة، لون أبيض، مكان تواجد السيارة في القصيم، الوكيل عبداللطيف جميل، مواصفات السيارة فتحة سقف، مثبت سرعة، مع وجود شاشة ملاحة، مرتبة السائق كهرباء، مع تشغيل بصمة، نظام زحف، يوجد مكيفين بالسيارة، ثلاجة، حساسات، مرايا كهرباء، 8 سلندر .

سيارة لاندكروزر جيب، موديل 2006، حالة السيارة مستعملة، مكان تواجد السيارة في أبها، القير قير عادي، نوع الوقود بنزين، الممشي 198 .

سيارة جيب لاندكروزر g هدد، موديل 2016، حالة السيارة مستعملة، مكان تواجد السيارة في الرياض، القير قير عادي، نوع الوقود بنزين، الممشي 223، بريمي ونش، دفلك، دبل خفيف وثقيل، مكيف ونص ثلاجة .

الآن قد نكون صلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أحدث عروض حراج في السعودية على سيارات تويوتا لاندكروزر الجديدة والمستعملة بحالة جيدة .