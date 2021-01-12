أرخص 10 سيارات جديدة للبيع في السعودية أقل أسعار السيارات موديل 2020

ما هي أرخص 10 سيارات جديدة للبيع في السعودية؟ وما هي أقل أسعار السيارات موديل 2020 في المملكة؟، هناك أنواع متميزة جدا من السيارات موديلات عالمية تتواجد في الأسواق السعودية للسيارات بأسعار تنافسية، لذا سوف نكشف لكم اليوم عن أحدث قائمة تضم أرخص أسعار السيارات موديل 2020، حيث تتضمن قائمتنا الليلة سيارات متنوعة من نوع هيونداي وميتسوبيشي ونيسان وسينوفا ورينو الفرنسية، وسوف نقدم لكم ملخص بسيط لإمكانيات المحرك ونوع ناقل الحركة ومعدل استهلاك الوقود في كل سيارة.

أرخص 10 سيارات موديل 2020 للبيع في السعودية

ما يبحث عنه مُهتمي عالم السيارات دائما هو وجود سيارة اقتصادية من ناحية صرفية الوقود بمظهر أنيق متميز، مع إمكانيات جيدة وسعر في المتناول، وهذا هو ما اهتممنا به خلال بحثنا عن أرخص 10 سيارات للبيع في السعودية لعام 2020.

سيارة رينو سيمبول موديل 2020 قير عادي مظهر أنيق فئة ستاندر، مُحرك السيارة رباعي الأسطوانات بقوة 102 حصان وسعته 1.6 لتر، استهلاك الوقود 13.9 كم لكل لتر بنزين 91 ، وتتوفر بسعر 28 ألف ريال سعودي. سيارة شيفروليه سبارك بحجم صغير ومظهر أنيق وألوان جذابة موديل 2020 قير أوتوماتيك ومقاعد جلد، مُحرك السيارة 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 98 حصان، وتتوفر بسعر 30 ألف ريال سعودي في الأسواق السعودية.

سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2020 شكل جذاب جدا لمن يُفضل السيارات ذات الحجم الكبير بعض الشئ وتطعيمات كروم رائعة قير أوتوماتيك، مُحرك السيارة 3 سلندر بقوة 77 حصان خمس سرعات بتقنية CVT، وتتوفر بسعر30 ألف ريال سعودي، أما السيارة الرابعة فهي أيضا سيارة متسوبيشي ولكن موديل اتراج الأنيقة 2020 فئة ستاندر مع قير أوتوماتيك، مٌحرك السيارة 3 سلندر بقوة 78 حصان وزجاج كهربائي، تتوفر بسعر 31 ألف ريال سعودي.

أقل أسعار السيارات موديل 2020

سيارة سوزوكي سيلاريو ذات الحجم الصغير والمظهر الرائع موديل 2020 بقير أوتوماتيك، مُحرك السيارة 3 سلندر بقوة 91 حصان، تتوفر في الأسواق بسعر 32 ألف ريال سعودي، أيضا سيارة سوزوكي سويفت ديزاير تتوفر بسعر 32 ألف ريال سعودي، تأتي السيارة بمظهر رياضي بارع يعشقه الكثير وخاصة فئة الشباب موديل 2020، قير أوتوماتيك مُحرك السيارة 4 سلندر 1197 سي سي بقوة 85 حصان، السيارة السابعة في قائمتنا هي سيارة صني نيسان الأنيقة موديل 2020 قير أوتوماتيك مقاعد جلد وألوان متعددة، مُحرك السيارة 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 108 حصان، تتوفر السيارة بسعر 36 ألف ريال.

سيارة سينوفا بايك A1 سيارة العائلة ذات فتحة سقف مميزة بشكل أنيق موديل 2020 قير أوتوماتيك، قوة مُحرك السيارة 99 حصان بسعة 1.5 لتر ينتج 113 حصان، تتوفر السيارة بسعر 37 ألف ريال سعودي، وتتوفر منها أيضا بقير عادي سيارة بايك A1 العملاقة موديل 2020، مُحرك السيارة 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 116 حصان وسعرها 37 ألف ريال سعودي، السيارة الأخيرة في قائمتنا هي سيارة هيونداي اكسنت موديل 2020 وتتوفر بسعر 45 ألف ريال، فئة سيدان قير أوتوماتيك وألوان متعددة ومُحرك السيارة 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 125 حصان.