جيب تكشف عن غراند شيروكي الجديدة

كشفت جيب عن الموديل الجديد من "غراند شيروكي" Grand Cherokee، وهي واحدة من أبرز وأشهر سيارات الأراضي الوعرة عالميا، وأوضحت جيب أن سيارتها الجديدة تقف على منصة جديدة تماماً مع تعليق أحادي العجلة وممتصات صدمات متوائمة وثلاثة أنظمة دفع رباعي مختلفة.

غراند شيروكي بمقصورة رقمية ومحرك قوي

وتزخر السيارة الجديدة بالعديد من الأنظمة المساعدة والتجهيزات المتطورة مثل المقصورة الرقمية ومرايا إلكترونية ومرآة لمراقبة الأطفال في الخلف، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، وتعتمد السيارة على سواعد محرك بنزين V6 سعة 6ر3 لتر وبقوة 213 كيلووات/290 حصان أو محرك V8 سعة 7ر5 لتر وبقوة 255 كيلووات/357 حصان.

نسخة طويلة من غراند شيروكي وأخرى فاخرة

جيب أعلنت أيضا عن نسخة طويلة XL تشتمل على ثلاثة صفوف، كما تتوفر السيارة بموديل فاخر يحمل الاسم Summit ويتألق بخشب الجوز والجلد المطرز المصنوع يدوياً، ويتوقع أن تطرح جيب لاحقا نسخة تعتمد على محرك كهربائي.