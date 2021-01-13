فولكس فاغن تستعد لطرح النموذج المعدل من سيارات Atlas

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,13 كانون الثاني (يناير) 2021 - 17:23
تستعد شركة فولكس فاغن الألمانية، لطرح النموذج الجديد المعدل من سيارات Atlas ، إذ تنوي الشركة وفقا لصحيفة مترو الإنجليزية، إطلاق نسخ مخصصة من هذه السيارات، ستختلف من ناحية التصميم الخارجي عن سيارات Atlas التي طرحت العام الماضي.
تعديلات جوهرية في تصميم Atlas من فولكس فاغن
وستحصل السيارات المعدلة على مصابيح أمامية أكبر من المصابيح الموجودة في سيارات Atlas الحالية، كما سيتغير فيها شكل شبك غطاء المبرد، أما الواجهة الخلفية فستحصل على خط إضاءة عريض أحمر اللون يمتد على كامل عرضها، وأسفله يمتد إطار بارز من الكروم.
فلوكس فاغن ستطرح Atlas الجديدة بنوعين من المحركات
وسيتغير أيضا في تصميم السيارة، تصميم الفتحات الهوائية الموجودة على الواجهة الأمامية، وستصبح عجلاتها بمقاس 21 إنشا بدلا من 17، وستطرح المركبة بنوعين من المحركات، محرك اقتصادي بسعة لترين وعزم 186 حصانا، ومحرك توربيني بست أسطوانات من فئة EA390، بسعة 2.5 ليتر، ويولد عزما يعادل 299 حصانا.
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