مواصفات سيارة تويوتا راش الحديثة الفخمة ذات المواصفات المبهرة واسعارها في بعض الدول

تعتبر سيارة تويوتا راش 2021 من السيارات الحديثة التي تم إطلاقها في وقتنا الحالي من قبل الشركة اليابانية العملاقة التي تشتهر بصناعة احدث السيارات، وتتميز هذه السيارة بعدة مميزات تجعلها تحتل مكانة للمنافسة العالمية بين السيارات الحديثة الأخرى ومن هذه المميزات يبلغ متوسط استهلاكها للوقود حوالي 6.6 لتر وذلك عندما تقطع مسافة تصل إلي 100 كم ويعد هذا الإستهلاك مناسب بالنسبة لحجمها الكبير، وتحتوي على مصابيح ضباب أمامية وجنوط رياضية 17 بوصة لذلك تعتبر من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، ويوجد بها وسائد هوائية للأمان لجميع الركاب الموجودة بالسيارة، الآن سوف نتعرف على اهم مواصفات سيارة تويوتا راش وبعض العيوب الموجودة بها.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2021

تحتوي سيارة تويوتا راش على العديد من المواصفات المميزة لها بين السيارات الأخري المنافسة وهي كما يلي:

تزود هذه السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي حيث يولد قوة 103 حصان، وعزم اقصى للدوران 136 نيوتن/متر. يبلغ متوسط استهلاك الوقود لهذه السيارة الفخمة حوالي 6.6 لتر وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم. تتميز بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك. تعتبر من السيارات الرياضية متعددة الاستخدام. تتميز هذه السيارة بأبعاد خارجية مناسبة حيث أن طول السيارة 4435 مم، العرض 1695 مم، والارتفاع 1705 مم، سعة الشنطة الخلفية لهذه السيارة تبلغ أيضاً 209 لتر. تحتوي على مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمان مثل الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل التي تمنع الإنغلاق ABS ويوجد بها أيضاً توزيع اليكتروني للفرامل EBD. تعتمد هذه السيارة على نظام الجر الخلفى التى يجعلها تتسارع إلى 100 كم/ساعة، في مدة 13 ثانية. كما دعمت بنظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وبرنامج التوازن الإلكتروني. تتميز بوجود مصابيح ضباب أمامية كبيرة وخلفية، مع وجود إضاءة LED. تحتوي على جنوط رياضية 17 بوصة. يوجد بها مرايات جانبية بالكهرباء، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة. تحتوي على كاميرا خلفية، وتكييف هواء أتوماتيك. تتميز بوجود سبع مقاعد للركاب بمساحات رهيبة، مع وجود 6 وسائد هوائية وليس اثنين مثل السيارات الأخرى وذلك لسلامة الأرواح. وجود 13 حامل لوضع الأكواب والزجاجات، مع وجود مساحة واسعة لنقل الأغراض ومن الممكن طي مساند المقعد الثاني والثالث لتوفير مساحة أكبر. كما يتوفر بالسيارة نظام التحكم في السحب TRC ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC. كما يوجد بها وسائل الترفيه مثل وجود الشاشة الملونة التي تعرض العديد من المعلومات. وجود 8 مكبرات الصوت ومنفذ USB ووجود 3 مخارج AUX لشحن الهواتف وبعض الأجهزة الأخرى.

عيوب هذه السيارة

لكل سيارة مجموعة من المميزات ومجموعة من العيوب لذلك نعرض بعض من العيوب لها لتوعية من يريد شرائها وهي كالتالي:

ارتفاع سعر قطع غيار السيارة والتكلفة الكبيرة أيضاً عند صيانتها. لا تحتوي على خاصية التوازن الإلكتروني للحفاظ على توازن السيارة عند السير بسرعة عالية. يتسع خزان الوقود إلي 45 لتر من البنزين وهذه السعة تعتبر صغيرة. حجمها الكبير يحجب الرؤية الخلفية عن سائقها.

سعر السيارة في السعودية ومصر

لهذه السيارة العديد من الأسعار على حسب فئة السيارة وهي كالتالي: