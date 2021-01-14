مواصفات سيارة لاندكروزر vxs 2021 وسعرها في السعودية

سيارة لاندكروزر vxs 2021، أعلنت شركة لاند كروزر عن سيارتها الأحدث، ولكن لن تأتي هذه السيارة بضجه كبيره حولها وذلك بسبب عدم وجود تغييرات ملحوظه بها، كما يوجد من هذه السيارة نسختين هما البريمي والسعودي وكلا النسختين متوفرتين لدي الكثير من الوكلاء كما توجد أيضا في حراج لاندكروزر في المملكة العربية السعودية، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات لاندكروزر vxs 2021 والتغيرات التي حصلت عليها وسعرها في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مميزات لاندكروزر vxs 2021

لقد حصلت السيارة على بعض التغيرات البسيطة سواء كان في التصميم أو في المحرك، وقد تميزت السيارة عن الموديل السابق بهذه المميزات :

السيارة لم تحصل على تغيرات في قياس الإطارات أو في شكلها، ولكن ما يميزها عن الموديل السابق هو أنها أصبحت مكحلة .

توفر السيارة لدي الوكلاء في المملكة باللون الجديد .

تأتي السيارة بشبك ومصد أمامي محسن لاحتوائها على قطع مصنعه من المعدن اللامع بداخل الشبك الأمامي .

كما حصلت أيضا سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 على تغيير في تصميم فتحات التهوية الموجودة أسفل المصد الأمامي .

على تغيير في تصميم فتحات التهوية الموجودة أسفل المصد الأمامي . لا يوجد تغييرات في محرك السيارة .

مميزات لاندكروزر 2022 الجيل الجديد

لقد قامت الشركة بنشر بعض الصور التخيلية لسيارة الجيل الجديد، كما ذكرت أيضا أن هذا الموديل الجديد سوف يحصل على كثير من التغيرات التالية :

سوف تحصل السيارة على تغييرات كثيرة في التصميم الخارجي ليصبح شكله أكثر شراسة .

سوف تحصل السيارة أيضا على تغييرات كبيرة من الداخل مثل، التقنيات، ووسائل الترفية، أنظمة القيادة .

أما بالنسبة للمحركات سوف يحدث بها الكثير من التغيرات أهمها الحصول على أنواع محركات مختلفة مثل المحركات التيربو والمحركات الهجينة .

سوف تتخلص السيارة من المحرك 8 سليندر والحصول على بديل أخر له .

الاختلاف بين لاندكروزر 2021 بريمي وسعودي

يوجد بعض الاختلافات البسيطة بين النسختين بريمي وارد البحرين وسعودي وارد المملكة العربية السعودية وهذه هي الاختلافات :

النسخة البريمي يوجد بها عدد من الخطوط الجانبية باللون البني .

يوجد في مقابض أبواب السيارة نسخة بريمي قطع من الكروم اللامع .

يوجد في المصد الخلفي لنسخة بريمي قطع من الكروم اللامع .

يوجد في نسخة بريمي من الداخل إضاءة لونها أزرق .

كما حصلت أيضا نسخة البريمي من خلال الوكيل فقط على تصميم مميز للإشارات الجانبية التسلسلية مع المرايا الجانبية .

لا يوجد أي اختلافات في المحرك والإضاءة والمقاعد ونظام الشاشة وتشغيل المحرك .

سعر تويوتا لاندكروزر vxs 2021 في السعودية هو 358.000 ريال سعودي .

اسعار لاندكروزر vxs 2021

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة لاندكروزر vxs 2021 وأهم الاختلافات بين النسختين بريمي وسعودي، وقدمنا لكم أيضا سعر السيارة في السعودية .