سعر ومواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021 وأقوى 5 سيارات منافسة في السوق

سعر ومواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021 بعد طرحها في الأسواق بشكل رسمي، وما هي أفضل 5 بدائل وأقوى سيارات منافسة لها من حيث السعر والمواصفات؟، اوبل جراند لاند هي سيارة تتميز بالثبات والقوة يتم تصنيعها في ألمانيا، يأتي موديل 2021 من اوبل جراند لاند بنفس سعر موديل 2020 وهذا بسبب الارتفاع المبالغ فيه بالنسبة لموديل العام السابق، وأعلنت شركة المنصور الوكيل المعتمد لعلامة اوبل في مصر عن أسعار وفئات السيارة، حيث تأتي السيارة بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 450 ألف جنيه للفئة الأولى و490 ألف للفئة الثانية و520 ألف للفئة الثالثة، وبذلك تنافس جراند لاند بقوة من حيث السعر والمواصفات مع خمس سيارات نوضحها لك بالتفصيل من خلال التقرير التالي.

موصفات سيارة اوبل جراند لاند موديل 2021

تعتمد اوبل جراند لاند على محرك رباعي الاسطونات بسعة 1500cc بقوه 165 حصان، يرتبط بناقل حركه اتوماتيك من 6 سرعات ويمكنها الانطلاق من الثبات وحتى 10 كيلو في تسع ثوان فقط والسرعة القصوى للسياره حوالي 201 كيلومتر، تمتلك السيارة الكثير من وسائل الأمان القياسية وأبرزها فرامل A.B.S المانعة للانغلاق، ونظام توزيع طاقة الكبح A.B.S، ونظام E. B. S للتوازن الالكتروني ومراقبه ضغط الإطارات، بالاضافة إلى مثبت للسرعة، متوافر في جراند لاند عشر وضعيات مريحه لك والخدمات داخل السيارة مستواها جيد وبها أجزاء بلاستيك في أجزاء بسيطة، تأتي بسقف بانوراما متوفر من أول فئة حتى أعلى فئة.

أقوى 5 سيارات تنافس اوبل جراند لاند

سوف نقدم لكم خمس سيارات موديل 2021 تتنافس مع سيارة اوبل جراند لاند من حيث الأسعار والمواصفات، السيارة الأولي هي هيونداي توسان 2021 التي تأتي بتسع فئات من التجهيزات تبدأ أسعارها من 410 ألف جنيه وحتي 560 ألف جنيه، محرك توسان رباعي الاسطونات سعة 1600cc وبقوه 130 حصان 360 لفه في الدقيقة وناقل حركة اوتومتيك ست سرعات، السيارة الثانية ميتسوبيشي اكليبس كروس 2021 وتأتي بخمس فئات تبدأ الفئة الأولى بسعر 375 ألف وحتى 480 ألف بالنسبة للفئة الخامسة، المحرك رباعي الاسطونات بسعة 1500cc بشاحن هوائي تربو بقوة 150 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيك C.V.T من 8 سرعات وبها الكثير من موصفات الأمان.

السيارة الثالثة رينو كادجار 2021 من ثلاث فئات من التجهيزات، سعة الموتور 1500cc بقوه 130 حصان سعة خزان الوقود 55 لتر سعة الصندوق الخلفي للسيارة 472 لتر، السيارة بها وسائل أمان كثيرة وأسعارها تبدأ من 364 ألف جنيه حتى 424 ألف، سيارة كيا سبورتاج 2021 من السيارات التي تتنافس بقوة أيضا مع جراند لاند بل تفوقها، المحرك 1600cc بقوه 170 حصان السرعة القصوى 201 كيلومتر في الساعة وناقل حركة من سبع سرعات أوتوماتيك، والسعر الرسمي للفئة الأولى 400 ألف جنيه حتى الفئة الأعلى 530 ألف جنيه.

السيارة الخامسة سيترون 5C 2021 وتلتي تعتبر المنافس الأقوى لسيارة جراند لاند وتأتي بثلاث فئات من التجهيزات، المحرك اربع اسطوانات سعة 1500cc بقوه 165 حصان 600 لفه في الدقيقة، بناقل حركه اوتومتيك من 6 سرعات وتسارع السيارة من 0 حتى حوالي 100 كيلومتر في 10 ثوان فقط، وتستهلك في المتوسط 6 لتر لكل 100 كيلو وبها الكثير من المواصفات القياسية، سعر سيترون 2021 يبدأ من 414 ألف جنيه حتي الفئة الثالثة 534 ألف جنيه.