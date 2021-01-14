لاند كروزر 2021 أسعار جميع فئاتها من تويوتا في السعودية والإمارات التحديث الأخير

لاند كروزر 2021 كما عودتنا دائما شركة تويوتا دائما بصنع سيارات جبارة وضخمة وذو جودة عالية والأفضل في فئات تويوتا هي لاند كروزر فهي مصنوعة من مواد أكثر صلابة وهيكل أكثر ثبات على الطرق الوعرة وأكثر ترفيه وأمان وذلك بمواصفاتها الجبارة ومواصفات داخلية ترفيهية أكثر سهولة وراحة وقيادة سهلة وأمنة مع نظام دفع رباعي، اليوم سوف نستعرض عزيزي القارئ أسعار تويوتا لاند كروزر 2021 بكل فئاتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

أسعار فئات تويوتا لاند كروزر 2021 في السعودية

أسعار تتراوح على حسب فئات مواصفات لاند كروزر 2021 فكل فئه بها مميزات ومواصفات خاصة بها .

تويوتا 4.0L GXR1 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 205.000 ريال سعودي إلي 207.500 ريال سعودي.

تويوتا 4.0L GXR2 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 221.950 ريال سعودي إلي 222.950 ريال سعودي.

تويوتا 4.5L GXR1 2021 لاندكروزر ديزل تتراوح سعرها من 229.290 ريال سعودي إلي 230.000 ريال سعودي.

تويوتا 4.5L GXR2 2021 لاندكروزر ديزل تتراوح سعرها من 247.380 ريال سعودي إلي 249.000 ريال سعودي.

تويوتا 4.6L GXR3 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 281.425 ريال سعودي إلي 282.160 ريال سعودي.

تويوتا 4.5L GXR3 2021 لاندكروزر ديزل تتراوح سعرها من 277.370 ريال سعودي إلي 278.000 ريال سعودي.

تويوتا 4.6L GXR3 LS 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 281.400 ريال سعودي إلي 282.110 ريال سعودي.

تويوتا 4.6L GXR3 LS 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 287.360 ريال سعودي إلي 288.000 ريال سعودي.

تويوتا 5.7L VXR1 2021 لاند كروزر بنزين تتراوح سعرها من 310.111 ريال سعودي إلي 312.000 ريال سعودي.

تويوتا 5.7L VXR3 2021 لاند كروزر بنزين تتراوح سعرها من 350.860 ريال سعودي إلي 351.897 ريال سعودي.

تويوتا 4.0L EXR 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 215.800 درهم إماراتي إلي 216.100 درهم إماراتي.

تويوتا 4.6L EXR 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 239.800 درهم إماراتي إلي 240.500 درهم إماراتي.

تويوتا 4.0L GXR GT 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 249.850 درهم إماراتي إلي 250.150 درهم إماراتي.

تويوتا 5.7L EXR 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 259.830 درهم إماراتي إلي 261.000 درهم إماراتي.

تويوتا 4.6L GXR GT 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 286.400 درهم إماراتي إلي 287.000 درهم إماراتي.

تويوتا 5.7L GXR GT 2021 لاندكروزر بنزين تتراوح سعرها من 299.747 درهم إماراتي إلي 300.000 درهم إماراتي.

تويوتا 5.7L VXR 2021 لاند كروزر بنزين سعرها تتراوح من 329.000 درهم إماراتي إلي 329.870 درهم إماراتي.

أسعار فئات Toyota land cruiser 2021 في الإمارات

عزيزي القارئ لقد استعرضنا اليوم أخر تحديث لأسعار Toyota لاند كروزر 2021 بجميع فئاتها داخل السعودية والإمارات، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية .