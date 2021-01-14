فيديو جنرال موتورز تعلن عن سيارة أجرة طائرة

تعزز شركة جنرال موتورز حضورها في مجال السيارات الكهربائية، بعد أن أعلنت إطلاق شركة "برايت دروب" المتفرعة منها، والتي ستختص بتصنيع شاحنات كهربائية، في حين كشفت الشركة عن سيارة أجرة طائرة.

واستغلت جنرال موتورز معرض لاس فيغاس السنوي للإلكترونيات والتكنولوجيا، لتعلن عن أول سيارة "تاكسي" طائرة، وبهذا تقتحم الشركة قطاع مركبات الخدمات اللوجستية بعد بضعة أشهر من إعلان شركة "أمازون" عن أول مركبات توصيل كهربائية بالكامل، وهي عبارة عن شاحنات صغيرة تنتجها شركة "ريفيان" الناشئة ويتوقع أن ترى النور سنة 2022.

جنرال موتورز تقتحم عالم السيارات الكهربائية

وأوضحت جنرال موتورز أنها تهدف في نهاية المطاف إلى توفير منظومة متكاملة من المنتجات الكهربائية والبرمجيات والخدمات، وأشارت أن "برايت دروب إي بي 1" ستصبح متوافرة في مطلع 2021، وهي من دون سائق وتُستَخدَم لمسافات قصيرة، أما المركبة الأخرى التي ستوفرها فهي "برايت دروب إي في 600"، وهي شاحنة تكفي شحنتها الكهربائية لمسافة 400 كيلومتر وتعمل ببطارية "ألتيوم"، وستكون هذه المركبة الجديدة متاحة "بحلول نهاية عام 2021".

أول سيارة أجرة كهربائية طائرة

وكشفت "جنرال موتورز عن ملامح سيارة أجرة كهربائية كهربائية وذاتية القيادة تعتزم إنتاجها على المدى الأبعد، تدخل بها السباق لإنتاج السيارات الطائرة، ويوضح نموذج أولي افتراضي للسيارة، أن في إمكانها نقل راكب واحد من سطح مبنى إلى آخر، والإقلاع والهبوط عمودياً، بسرعة 90 كيلومتراً في الساعة.