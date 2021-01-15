audi q5 موديل 2021 بمواصفاتها وأسعارها ذات تصميم مميز وتقنيات حديثة

audi q5 السيارة الألمانية الجديدة بمواصفاتها ذات الشكل والتصميم الجذاب لعام 2021 وأهم ما يميز السيارة الألمانية الصنع ذات الهيكل الصلب والقوة في القيادة علي الطريق سيارة أودي التي تم طرحها مع بداية العام الجديد الحالي والتي أطلقت عليها الشركة الألمانية اسم q5 المعروفة أيضاً باسم أس يوم وهي من ضمن أنتاج سيارات 2021 ومن المعروف منذ سنين عن السيارات الألمانية أنها تمتاز بالقوة والصلابة في هيكلها الخارجي بالإضافة إلي مواصفات داخلية رائعة كما تم التصريح عن سعر سيارة أودي وبناء علي السعر المصرح به ما يتوافق مع كل دولة حسب قوة عملتها المحلية أو حسب ما يتم فرضه من رسوم جمركية .

تعتبر الفئة الجديدة محسنة التي تم أنتاجها بتصميم ذات أناقة لكي ما يتم تماشيها مع أحدث الإصدارات العالمية . تم أنتاج السيارة بأحدث التقنيات التي تتبعها شركة أودي الألمانية حتي يتم المحافظة علي السمعة العالمية . تم حصول السيارة علي القابس وهي من الفئة الهجينة و SQ5 التي تتميز بالأداء العالي علي نفس التحديثات التي اعتادت الشركة علي تقديمها لفئات السيارات . تتميز السيارة الجديدة بمصابيحها الأمامية بتقنية ألليد والمصابيح الخلفية ذات تصميم جديد وذات أشارات خاصة بالانعطاف الديناميكي للمنطقة الخلفية المصابيح الأمامية تم تزويدها بإشارات أيضاً أنعطافية ذات ديناميكية كما يمكن لأي عميل بأن يحصل علي مصابيح ليد . تم أفساح المجال أمام أي عميل بأن يقوم باختيار المصابيح بتقنية ألليد حسب رغبته سواء للمصابيح الأمامية أو الخلفية .

audi q5 وما هي المواصفات المميزة لهذه السيارة الجديدة لعام 2021 :-audi 2021 والتحديثات البسيطة التي أضيفت علي السيارة بفاعليتها في أودي :-

حصلت سيارة أودي أس يو في التي تم إضافة التحديث عليها بالنسبة للشبك الأمامي وإضافة منافذ للهواء بجوانب السيارة بشكل أطول وتصميم طويل يكاد يكون شبه منحرف وتم أعادة تصميم جديد للعتبات من الجوانب ولها مصابيح من الخلف التي تشتت الهواء بالشكل الأفقي وتم طرح السيارة بخيارين من الألوان اللون الأزرق واللون الأخضر كما تحتوي السيارة علي الجنوط بشكل قياسي يتراوح قياسه بين 18 بوصة في طراز السيارة الأساسي ومقاس 21 بوصة في أصدار SQ5 .

audi q5 سيارة أودي والتقنيات المتقدمة للسيارة بالنسبة للمقصورة الأمامية :-

في المقصورة الأمامية للسيارة تم وضع الشاشة اللمسية بتقنية MMI بمقاس 10.1 والمدعمة بالنظام الترفيهي MIB3 وهو جديد كلياً وهناك أمكانية بان يتم أقترانه مع الأجهزة الخاصة بالقياس بمقاس 12.3 بوصة والتي تتوفر في السيارة أودي ويدعم هذا النظام الترفيهي كلاً من أبل كار بلاي اللاسلكي وأند رويد أوتو الخاص بالأجهزة المتوافقة كما تم أكتساب للمقصورة اللمسات من الخشب الخاص بثمرة الجوز والمفروشات من الجلد والخياطة عليه بالشكل المتباين وتم إضافة العناصر الداخلية بشكل تقليم داخلي أسود بلمعان شديد كما تحتوي السيارة علي التوجيه بشكل إلكتروني لعمود التوجيه والسيارة بها النظام الصوتي BANG & OLUFSEN والتي تصل قوته إلي 750 وأت والصوت يمتاز بأنه ثلاثي الأبعاد وبها مكبرات صوت عددها تسعة عشر مكبر وأيضا ً مضخم للصوت بالإضافة للمكبر الصوتي المركزي .

audi 2021 والخيارات العديدة المتاحة لمحركات السيارة الجديدة من أودي :-

حصلت هذه السيارة الجديدة الألمانية علي قوة محرك البنزين الرباعي للأسطوانات وهي بتقنية التو ربو TSFI وسعة تخزين لتريه 2 لتر مع النظام الموضوع بها وهو النظام الهجين المعتدل بمقياس 12 فولت ليصل قوة السيارة الإجمالية إلي 261 حصان وحجم 390 نيوتن متر الخاص بعزم دوران المحرك وذلك أضاف للسيارة بأنها تتسارع من صفر إلي 96 كيلو متر في الساعة في 5.7 ثانية في حين أن السيارة الهجين تجمع بفئتي الإصدار بالقابس ما بين المحرك التو ربو الرباعي للأسطوانات بسعة 2 لتر وذات محرك كهربائي ليك ما يتم أنتاج القوة الإجمالية بقدر 362 حصان وحجم 500 نيوتن متر من العزم الخاص بدوران المحرك لكي ما تتسارع السيارة بسرعة من صفر إلي 96 كيلو في الساعة في خمس ثواني فقط وذلك بفضل الناقل الخص بالمحرك S TRONIC .

فئة السيارة الأولي منها Q5 45 TFSI QUATROO PREMIM بسعر 43300 ألف دولار أمريكي . فئة السيارة الثانية منها Q5 45 TFSI QUATROO PREMIM PLUS بسعر 48100 ألف دولار أمريكي . فئة السيارة الثالثة منها Q5 45 TFSI QUATROO PREMIM PRESTIGE بسعر 54000 ألف دولار أمريكي . فئة السيارة الأولي منها Q5 55 TFSI E QUATROO بسعر 51900 ألف دولار أمريكي . فئة السيارة الثانية منها Q5 55 PREMIUM PLUS بسعر 55800 ألف دولار أمريكي . فئة السيارة الثالثة منها Q5 55 PRESTIGE بسعر 61700 ألف دولار أمريكي . فئة السيارة الأولي من SQ5 تبدأ بسعر 52900 ألف دولار أمريكي . فئة السيارة الثانية منها SQ5 PREMIUM PLUS بسعر 57300 ألف دولار أمريكي . فئة السيارة الثالثة منها SQ5 PRESTIGE بسعر 62500 ألف دولار أمريكي .

سعر سيارة أودي 2021 الشامل لفئات السيارة المختلفة بإصدارات الإنتاج :-

audi q5السيارة الجديدة لعام 2021 والتي اكتسبت تقنيات تم أضافتها علي السيارة وهي أيضاً جديدة كلياً لكي ما يتم مساعدة قائد السيارة بالشكل القياسي بما يشمل النظام الخاص بالتحذير لتنبيه القائد بأنه تم تغيير المسار كما تم إضافة النظام الخاص بمساعدة قائد السيارة علي ركنها وأيضاً تقنيات كثيرة خاصة بعوامل الأمان .