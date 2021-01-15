أفضل وأسوأ وقت خلال العام لشراء سيارة جديدة وادخار مبلغ كبير من المال

ما هي أفضل وأسوأ الأوقات خلال العام لشراء سيارة جديدة وادخار مبلغ كبير من المال؟، لا يكفي فقط تحديد السيارة التي ترغب في شرائها بل من الضروري أيضًا أن تحدد وقت الشراء بشكل مناسب، وذلك حتى تضمن توفير الكثير من سعر الشراء والاستفادة أيضًا من بعض العروض المتاحة، نحن متمرسون في هذا الأمر ولهذا قررنا كتابة هذا الموضوع حتى تكون أكثر دراية بهذا المجال أيضًا، وسنقوم بتسليط الضوء على أفضل الأوقات وأسوأها لشراء سيارة جديدة، وكيفية دراسة عروض الشراء لتحديد أفضل عرض يناسبك وفي نفس الوقت يضمن لك إدخار أموالك.

أفضل وأسوأ الأوقات لشراء سيارة جديدة

تعتبر نهاية الأشهر هي الأكثر ملاءمة لشراء سيارة جديدة، وذلك بناءً على دراسة تفيد بأن أن شراء سيارة في نهاية العام أو في اليوم الثلاثين أو الحادي والثلاثين من كل شهر، هي أفضل الأوقات لشراء سيارة وضمان الحصول على توفير أو عرض جيد للشراء، حيث أن شراء سيارة في مثل هذه الأوقات يمكن أن يوفر لك 8.5٪ أو أكثر من السعر الفعلي للسيارة، كما أن العطلات الرسمية توفر أيضًا فرصًا جيدة لشراء سيارة جديدة، وهذا يرجع هذا بشكل أساسي إلى أن معظم المستهلكين قلقون بشأن الهدايا التي يقدمونها في مثل هذه الأوقات والسيارات ليست أبدا في أذهانهم. ووفقًا لقواعد الاقتصاد فإن أسعار السيارات تنخفض في مثل هذه الأوقات بسبب الطلب المحدود.

عندما يصبح الموديل الحالي للسيارة قديمًا سيرغب تجار السيارات في التخلص من مخزونهم لتوفير مساحة للنسخ الجديدة، لذلك غالبًا ما يخفضون أسعارهم بطريقة تضمن لهم استرداد رؤوس أموالهم فقط، حيث أن الربح ليس في أذهانهم أبدًا في مثل هذه الأوقات ومن المرجح أن تنفق مبلغ أقل من المال عند شراء سيارة من هذا النوع، عندما يصل طراز السيارة الجديد إلى السوق ، يكون الوقت مناسبًا لشراء طراز قديم أو حالي، وتنطبق نفس الحالة أيضًا عندما يكون هناك منافسة بين عدد من السيارات الجديدة في السوق.

كل عنصر له دورة حياته. هناك لحظات تشهد ذروة في المبيعات ولحظات أخرى تنخفض فيها المبيعات بشكل كبير، من الضروري أيضًا مراعاة هذه الأوقات أثناء التسوق لشراء سيارة جديدة، وبشكل عام تشهد شهور ديسمبر ومايو ويونيو وسبتمبر وأكتوبر على التوالي أقل الطلبات على السيارات، هذا لأنه في هذه الأوقات يكون لدى تجار السيارات عدد أقل من الطلبات التجارية والسيارات، وبذلك سوف تنفق أقل نسبيًا على شراء سيارة جديدة في مثل هذه الأوقات أكثر من أي وقت آخر.

أسوأ الأوقات لشراء سيارة

على العكس تماما هناك أوقات لا أنصحك فيها إطلاقا بشراء سيارة جديدة، حيث أن أسوأ وقت لشراء سيارة جديدة على الإطلاق هو عندما يتم طرح طراز جديد رسميًا في السوق، في واقع الأمر يُنصح بالانتظار شهرين على الأقل بعد إصدار السيارة قبل التقدم للشراء، وهذا يرجع إلى زيادة الطلب على الموديلات الأحدث وبالتالي فإن أسعارها أغلى من الإصدارات اللاحقة. علاوة على ذلك لم يتم اختبارها بشكل صحيح لاستخدامها على الطريق وقد تخذلك من حين لآخر. وفي حالة ما إذا كنت تنوي شراء سيارة جديدة بالتأجير أو بالائتمان، حاول أن تحصل على تقييم إيجابي لجدارك الائتماني قبل الشروع في الشراء، وذلك لأن التجار عادة ما يفرضون فوائد أعلى في حالة التقييم الائتماني السلبي للعميل.

يجد معظم الناس وقتًا لزيارة معارض تجار السيارات في بداية الشهر أو السنة أو عطلات نهاية الأسبوع، وهذا يرجع إلى جدول عملهم الضيق خلال بقية الوقت، ويؤدي هذه الزيادة في الزيارات إلى تجار السيارات إلى ارتفاع الطلب بشكل مصطنع، مما يؤدي إلى زيادة مصطنعة في السعر من قبل تجار السيارات، ولذلك يُنصح بعدم تحديد توقيت لشراء شراء سيارة جديدة ليتزامن مع هذه الأوقات، كما أن الوقت الذي يسبق بدء الصيف بقليل يشهد أعلى مبيعات للسيارات. إذا اخترت شراء سيارة جديدة في مثل هذا الوقت ، فستدفع بالتأكيد رسومًا ضخمة مقارنة بأوقات أخرى من العام. اشترِ سيارتك قبل الصيف أو بعده.