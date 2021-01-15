مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021 ( بثلاث فئات ) وسعرها في السعودية

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أعلنت شركة اوبل عن سيارتها الأحدث أوبل جراند لاند 2021 بثلاث فئات مختلفه ( Elegance, HIGH LINE, T/L ) الذي تم طرحها في الأسواق بشكل رسمي، حيث ينتمي طراز السيارة إلى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ( suv )، وتأتي السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، وسعة المحرك هي 1600 سي سي، بقوة 163 حصان، وعز أقصي للدوران 240 نيوتن / متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021 وسعرها في السعودية ومصر، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021
- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي لكي تتمكن السيارة من التسارع في وضع الثبات حتي 100 كم وذلك خلال 9.4 ثانية فقط .
- متوسط استهلاك السيارة للوقود هو 7 لترات، عند سير السيارة لمسافة 100 كم / متر .
- يبلغ طول السيارة 4477 مم .
- يبلغ عرض السيارة 1856 مم .
- يبلغ أرتفاع السيارة 1609 مم .
- سعة شنطة السيارة الخلفية 514 لتر .
- يوجد في السيارة وسائل أمان عديدة منها، وجود وسائد هوائية، وجود فرامل مانعة للانغلاق ( ABS ) لمساعدة السائق، يوجد برنامج توزيع الفرامل ( FBD )، وبرنامج التوازن الإلكتروني ( ESP )، حساسات ركن أمامية وخلفية، ويوجد أيضا نظام ضغط الإطارات .
- حجم سيارة اوبل كروس اوفر مدمجة .
- تأتي السيارة بمصابيح ضبابية أمامية وخلفية ليد .
- يوجد في السيارة مثبت السرعة .
- السيارة تأتي بفتحة سقف بانوراما .
- جنوط رياضية مقاس 17 بوصة .
- عجلة قيادة قابلة للضغط .
- يوجد في سيارة اوبل خاصية التحكم في مستوي الصوت عن طريق عجلة القيادة .
- يوجد في السيارة فرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية .
- يوجد في السيارة مكيف هواء ( مانيوال ) .
- يوجد في سيارة اوبل خاصية ضبط مقعد لمقاعد السيارة الأمامية .
- تم تزويد نظام ترفيهي للسيارة مثل، شاشة وسائط مقاس 7 بوصة، 6 مكبرات صوتية، USB، راديو .
تأتي هذه الفئة من سيارة اوبل جراند لاند بنفس مواصفات أوبل جراند لاند 2021 الفئة السابقة ولكن تمت إضافة بعض الكماليات لها مثل :
- نظام زر التشغيل / إيقاف المحرك .
- مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج .
- جنوط رياضية مقاس 18 بوصة .
- فرش قماش جلد .
- خاصية التحكم كهربائيا بمقعد السائق .
- كاميرا خلفية .
- نظام فتح وغلق أبواب السيارة عن طريق اللمس .
- حساس لفتح شنطة السيارة أوتوماتيك .
- المقاعد الخلفية قابلة للطي .
- حساسات مطر .
تأتي سيارة اوبل فئة ( T/L ) بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، وتمت إضافة بعض الكماليات لها مثل :
- مصابيح أمامية ليد .
- مقاعد أمامية كهربائية، مع وجود خاصية التبريد والتسخين .
- سعر أوبل جراند لاند 2021 فئة ( Elegance ) في السعودية هو 108.000 ريال سعودي، وسعرها في مصر هو 450.000 جنيه مصري .
- سعر السيارة فئة ( HIGH LINE ) في السعودية هو 117.000 ريال سعودي، وسعرها في مصر هو 490.000 جنيه مصري .
- سعر السيارة فئة ( T/L ) في السعودية هو 124.800 ريال سعودي، وسعرها في مصر هو 520.000 جنيه مصري .
الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021 بفئاتها الثلاثة وسعرها في السعودية ومصر .
الوسوم
أعلنت شركة اوبل عن سيارتها الأحدث أوبل جراند لاند 2021 بثلاث فئات مختلفه ( Elegance, HIGH LINE, T/L ) الذي تم طرحها في الأسواق بشكل رسمي، حيث ينتمي طراز السيارة إلى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ( suv )، وتأتي السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، وسعة المحرك هي 1600 سي سي، بقوة 163 حصان، وعز أقصي للدوران 240 نيوتن / متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021 وسعرها في السعودية ومصر، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021
- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي لكي تتمكن السيارة من التسارع في وضع الثبات حتي 100 كم وذلك خلال 9.4 ثانية فقط .
- متوسط استهلاك السيارة للوقود هو 7 لترات، عند سير السيارة لمسافة 100 كم / متر .
- يبلغ طول السيارة 4477 مم .
- يبلغ عرض السيارة 1856 مم .
- يبلغ أرتفاع السيارة 1609 مم .
- سعة شنطة السيارة الخلفية 514 لتر .
- يوجد في السيارة وسائل أمان عديدة منها، وجود وسائد هوائية، وجود فرامل مانعة للانغلاق ( ABS ) لمساعدة السائق، يوجد برنامج توزيع الفرامل ( FBD )، وبرنامج التوازن الإلكتروني ( ESP )، حساسات ركن أمامية وخلفية، ويوجد أيضا نظام ضغط الإطارات .
- حجم سيارة اوبل كروس اوفر مدمجة .
- تأتي السيارة بمصابيح ضبابية أمامية وخلفية ليد .
- يوجد في السيارة مثبت السرعة .
- السيارة تأتي بفتحة سقف بانوراما .
- جنوط رياضية مقاس 17 بوصة .
- عجلة قيادة قابلة للضغط .
- يوجد في سيارة اوبل خاصية التحكم في مستوي الصوت عن طريق عجلة القيادة .
- يوجد في السيارة فرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية .
- يوجد في السيارة مكيف هواء ( مانيوال ) .
- يوجد في سيارة اوبل خاصية ضبط مقعد لمقاعد السيارة الأمامية .
- تم تزويد نظام ترفيهي للسيارة مثل، شاشة وسائط مقاس 7 بوصة، 6 مكبرات صوتية، USB، راديو .
تأتي هذه الفئة من سيارة اوبل جراند لاند بنفس مواصفات أوبل جراند لاند 2021 الفئة السابقة ولكن تمت إضافة بعض الكماليات لها مثل :
- نظام زر التشغيل / إيقاف المحرك .
- مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج .
- جنوط رياضية مقاس 18 بوصة .
- فرش قماش جلد .
- خاصية التحكم كهربائيا بمقعد السائق .
- كاميرا خلفية .
- نظام فتح وغلق أبواب السيارة عن طريق اللمس .
- حساس لفتح شنطة السيارة أوتوماتيك .
- المقاعد الخلفية قابلة للطي .
- حساسات مطر .
تأتي سيارة اوبل فئة ( T/L ) بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، وتمت إضافة بعض الكماليات لها مثل :
- مصابيح أمامية ليد .
- مقاعد أمامية كهربائية، مع وجود خاصية التبريد والتسخين .
- سعر أوبل جراند لاند 2021 فئة ( Elegance ) في السعودية هو 108.000 ريال سعودي، وسعرها في مصر هو 450.000 جنيه مصري .
- سعر السيارة فئة ( HIGH LINE ) في السعودية هو 117.000 ريال سعودي، وسعرها في مصر هو 490.000 جنيه مصري .
- سعر السيارة فئة ( T/L ) في السعودية هو 124.800 ريال سعودي، وسعرها في مصر هو 520.000 جنيه مصري .
الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021 بفئاتها الثلاثة وسعرها في السعودية ومصر .
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