مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021 ( بثلاث فئات ) وسعرها في السعودية

أعلنت شركة اوبل عن سيارتها الأحدث أوبل جراند لاند 2021 بثلاث فئات مختلفه ( Elegance, HIGH LINE, T/L ) الذي تم طرحها في الأسواق بشكل رسمي، حيث ينتمي طراز السيارة إلى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ( suv )، وتأتي السيارة مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات ، وسعة المحرك هي 1600 سي سي، بقوة 163 حصان، وعز أقصي للدوران 240 نيوتن / متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021 وسعرها في السعودية ومصر، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي لكي تتمكن السيارة من التسارع في وضع الثبات حتي 100 كم وذلك خلال 9.4 ثانية فقط .

متوسط استهلاك السيارة للوقود هو 7 لترات، عند سير السيارة لمسافة 100 كم / متر .

يبلغ طول السيارة 4477 مم .

يبلغ عرض السيارة 1856 مم .

يبلغ أرتفاع السيارة 1609 مم .

سعة شنطة السيارة الخلفية 514 لتر .

يوجد في السيارة وسائل أمان عديدة منها، وجود وسائد هوائية، وجود فرامل مانعة للانغلاق ( ABS ) لمساعدة السائق، يوجد برنامج توزيع الفرامل ( FBD )، وبرنامج التوازن الإلكتروني ( ESP )، حساسات ركن أمامية وخلفية، ويوجد أيضا نظام ضغط الإطارات .

حجم سيارة اوبل كروس اوفر مدمجة .

كروس اوفر مدمجة . تأتي السيارة بمصابيح ضبابية أمامية وخلفية ليد .

يوجد في السيارة مثبت السرعة .

السيارة تأتي بفتحة سقف بانوراما .

جنوط رياضية مقاس 17 بوصة .

عجلة قيادة قابلة للضغط .

يوجد في سيارة اوبل خاصية التحكم في مستوي الصوت عن طريق عجلة القيادة .

خاصية التحكم في مستوي الصوت عن طريق عجلة القيادة . يوجد في السيارة فرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية .

يوجد في السيارة مكيف هواء ( مانيوال ) .

يوجد في سيارة اوبل خاصية ضبط مقعد لمقاعد السيارة الأمامية .

خاصية ضبط مقعد لمقاعد السيارة الأمامية . تم تزويد نظام ترفيهي للسيارة مثل، شاشة وسائط مقاس 7 بوصة، 6 مكبرات صوتية، USB، راديو .

مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021مواصفات سيارة اوبل جراند لاند ( فئة Elegance )مواصفات سيارة جراند اوبل ( فئة HIGH LINE )

تأتي هذه الفئة من سيارة اوبل جراند لاند بنفس مواصفات أوبل جراند لاند 2021 الفئة السابقة ولكن تمت إضافة بعض الكماليات لها مثل :

نظام زر التشغيل / إيقاف المحرك .

مكيف هواء أوتوماتيكي مزدوج .

جنوط رياضية مقاس 18 بوصة .

فرش قماش جلد .

خاصية التحكم كهربائيا بمقعد السائق .

كاميرا خلفية .

نظام فتح وغلق أبواب السيارة عن طريق اللمس .

حساس لفتح شنطة السيارة أوتوماتيك .

المقاعد الخلفية قابلة للطي .

حساسات مطر .

مواصفات سيارة اوبل جراند لاند ( فئة T/L )

تأتي سيارة اوبل فئة ( T/L ) بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة في الفئة السابقة، وتمت إضافة بعض الكماليات لها مثل :

مصابيح أمامية ليد .

مقاعد أمامية كهربائية، مع وجود خاصية التبريد والتسخين .

سعر أوبل جراند لاند 2021 فئة ( Elegance ) في السعودية هو 108.000 ريال سعودي، وسعرها في مصر هو 450.000 جنيه مصري .

2021 فئة ( Elegance ) في السعودية هو 108.000 ريال سعودي، وسعرها في مصر هو 450.000 جنيه مصري . سعر السيارة فئة ( HIGH LINE ) في السعودية هو 117.000 ريال سعودي، وسعرها في مصر هو 490.000 جنيه مصري .

سعر السيارة فئة ( T/L ) في السعودية هو 124.800 ريال سعودي، وسعرها في مصر هو 520.000 جنيه مصري .

أسعار أوبل جراند لاند 2021

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة اوبل جراند لاند 2021 بفئاتها الثلاثة وسعرها في السعودية ومصر .