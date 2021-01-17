عرض فورد إكسبلورر Ford Explorer ST 2021 الرياضية محرك 400 حصان بسعر خرافي

فورد إكسبلورر Ford Explorer ST 2021 الرياضية محرك 400 حصان بسعر خرافي، نتناول اليوم فئة الـ ST أعلى فئة في الإكسبلورر من ناحية المواصفات، فهي فئة رياضية يتمناها جميع عشاق السيارات وخاصة الشباب لمظهرها الجذاب الرائع، ومن المعروف عن سيارات إكسبلورر مظهرها الرياضي المتميز منذ بداية ظهورها عام 1990 كبديل للسيارة فورد برونكو2، لذا فسوف نتعرف اليوم على المواصفات الداخلية والخارجية للسيارة وإمكانيات المحرك وناقل الحركة، بالاضافة إلى سعر فورد إكسبلورر Ford Explorer ST 2021 في السعودية

مواصفات سيارة فورد إكسبلوررFord Explorer ST 2021

سيارة فورد إكسبلوررFord Explorer ST 2021 الرياضية تتميز بماكينة 6 سلندر سعة 3 لتر، مع تربو مزدوج (توين تيربو) يعطي بالكامل قوة تصل إلى 400 حصان، القير أوتوماتيك 10 سرعات ودفع رباعي مستمر فل كامل، تتصف السيارة بمواصفات أمان كاملة رادار أمامي وخلفي وتنبيه ما قبل الاصطدام بالإضافة إلى إمكانية مراقبة السائق.

أما بالنسبة للمواصفات العامة والأكسسوارات لسيارة فورد إكسبلورر2021، فسنجد أن السيارة تتميز بالمواصفات التالية:

الإضاءات الأمامية للسيارة Full LED وكذلك الإشارات الخلفية وإشارات المرأة وحتى الإضاءات الداخلية مع إشارات هالوجين خلفية.

تتميز بجنوط سوداء اللون ودخول زكي على الأبواب الأربعة، مع سقف بانورامي مميز 6 حساسات أمامية وتنبيه ما قبل الاصطدام وأربعة كاميرات مع أربعة مخارج للعوادم.

شنطة السيارة كهربائية كبيرة جدا، كما يُميز السيارة الإكصدام الأمامي والخلفي بشكل رائع عن باقي السيارات.

من الداخل نرى أن السيارة تتميز بنظام صوتي فاخر وإضاءات مُحيطية مع مقاعد جلدية باللون الأسود مدعومة بشاشات.

إمكانية التحكم في التكييف من الخلف والأمام مع منفذين USB وتايب سي و 12 فولت في المقاعد الأمامية والخلفية.

تتوفر وحدة التحكم الخاصة بالسائق في الباب الأمامي ومرآة كهربائية وشاشة وسطية.

مزايا سيارة فورد إكسبلورر ST 2021

يتوفر في الدركسيون ذر مُثبت للسرعة مع آخر لتحديد المسار والرادار والتحكم في الصوتيات، بالاضافة إلى ذر آخر لتحديد الرحلات بنظام القيادة الشبه ذاتية، والشاشة تتميز بنظام أندرويد أوتو يمكنك من خلالها الإطلاع على جميع بيانات السيارات وتحديد الاتجاهات ومشاهدة الكاميرات، وإمكانية تبريد المقاعد وتسخين الدركسيون، تتميز بقطعة عند المُحرك تتمكن من الاحتفاظ بتوازن السيارة عن المنعطفات، وعن مقاس الكافر فهي 275 على 45، ومقاس الجانط فهي 21 ، سعر سيارة فورد إكسبلورر ST 2021 قبل العرض شامل الضريبة واللوح 247 ألف ريال، أما بعد العرض فهي تتوفر الآن بسعر 230 ألف شامل الضريبة واللوح.