بورشه تعلن عن نسخة خاصة من Boxster الأيقونية بعدد محدود

احتفلت شركة بورشه بمناسبة مرور 25 عاماً على إطلاق أيقونتها Boxster، وأعلنت الشركة عن نسخة خاصة من السيارة بمظهر الريترو وبأعداد محدودة ومتاحة للطلب المسبق.

بورشه تعلن عن Boxster 25 Years

وأوضحت الشركة الألمانية المنضوية تحت مجموعة فولكس فاغن العريقة، أن النسخة الخاصة التي أطلق عليها اسم Boxster 25 Years، يقتصر انتاجها على 1250 نسخة فقط، وتعمل محرك سداسي الأسطوانات سعة 4 لتر وبقوة 400 حصان.

بورشه تتيح نسخ مختلفة من Boxster

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.0 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 293 كلم/س، وتتوفر من السيارة نسخ مجهزة بناقل الحركة اليدوي وأخرى بالأوتوماتيكي مزدوج القابض.

سعر Boxster الخاصة

ويبلغ معدل استهلاك السيارة من الوقود 9.6 لتر/100 كلم، ويبدأ سعر النسخة الخاصة من نحو 95 ألف يورو.