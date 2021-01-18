رانجلر 2021 من جيب العملاقة والشرسة مواصفاتها وسعرها في السعودية

شركة جيب أزاحت الستار في نوفمبر 2020 الماضي عن أحدث إصدارتها جيب رانجلر 2021 روبيكون 392 فهي أشرس إصدار من شركة jeep فهي تأتي بقوة 470 حصان ومحرك من نوع v8 بتحديثات كبيرة، اليوم سوف نتعرف على مواصفات السيارة الجبارة والعملاقة وسعرها في المملكة العربية السعودية فتابعوا معي أعزائي القراء في السطور القليلة القادمة.

تأتي السيارة بمحرك جبار من نوع V8 HEMI بسعة 6.4 مع قوة عزم 470 رطل و470 حصان وهذه هي المرة الأولي الذي تصدر فيها جيب رانجلر محرك من نوع V8 فهي قادرة على تفتيت الصخور والأسفلت والرمال والممرات الصخرية داخل الجبال والصحراء .

المحرك يأتي معه ناقل حركة أتوماتيك يتكون من ثماني سرعات يتحول بسرعة وعلبة نقل نشيطة بشكل دائم وناقل الحركة مزود بأزرار لنقل الحركة.

مجموعة نقل الحركة في سيارة Jeep Wrangler 2021 يمكن أن تنتطلق السيارة من سرعة 0 إلي 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية.

يمكن أن تنتطلق السيارة من سرعة 0 إلي 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية. السيارة بها محاور من نوع DANA 44 بجنزير كبير وعريض للخدمات الشاقة ويمكن التحكم في قفل محول عزم الدوران في الناقل الحركي.

سيارة رانقلر مزودة بعجلات قياسية بمقاس 17 بوصة قابلة للغلق مع التفاف عليها بإطارات مقاس 33 بوصة فهي الأكثر قدرة على الأطلاق.

رانجلر لديها القدرة على المناورة وتحسين مفصلية التعليق ومقاس 10.3 بوصة من خلوص الأرض.

لديها القدرة على المناورة وتحسين مفصلية التعليق ومقاس 10.3 بوصة من خلوص الأرض. يمكن للسيارة الشرسة جيب رانجلر 2021 روبيكون 392 بدخولها إلي الماء حتي 32 بوصة بالرغم من فتحة تهوية المحرك الكبيرة الذي تغذي المحرك من الهواء إلي المحرك V8 HEMI الكبير.

روبيكون 392 بدخولها إلي الماء حتي 32 بوصة بالرغم من فتحة تهوية المحرك الكبيرة الذي تغذي المحرك من الهواء إلي المحرك V8 HEMI الكبير. نظام جديد في سحب الهواء من ثلات مستويات من نوع Hydro-Guide في حالة أرتفاع الأمواج فوق غطاء المحرك .

اختبرت Jeep Wrangler 2021 Rubicon 392 علي المنحدرات القاسية جدا مع تشغيل مدخلات حد أدني من نظام الفرامل فالسيارة تخطت المنحدرات بطريثة سهلة وبسيطة وهذا دليل على براعتها وكفائتها.

علي المنحدرات القاسية جدا مع تشغيل مدخلات حد أدني من نظام الفرامل فالسيارة تخطت المنحدرات بطريثة سهلة وبسيطة وهذا دليل على براعتها وكفائتها. خطافات للسحب من الأمام ومن الخلف ومخطط شارات.

تحصل جيب 2021 روبيكون 392 بالطبع على نظام دفع رباعي شرس وجبار 4WD مع تروس قليلة المدي 2.72 مع 4 أوضاع للتحديد 4WD LOW, NEUTRAL, 4WD HIGH, 4WD AUTO.

مقاعد سيارة رانقلر مصنوعة من الجلد الأسود الفاخر.

كسوة لعجلة القيادة من الجلد أيضا ومفاتيح للتبديل مصنوعة من الألومنيوم.

لوحة العدادات حديثة كليا فهي تعكس مواصفات المحرك الجديدة بشكل قياسي.

شاشة تعمل باللمس بمقياس 8.4 بوصة محملة بنظام معلوماتي حديث وترفيهي.

الفضي.

الرمادي المعدني.

زنجيري معدني.

أخضر معدني.

جرانيت كريستال معدني.

أحمر ناري.

أبيض.

الأسود.

مواصفات محرك سيارة Jeep Wrangler 2021 Rubicon 392تصميم وقياسات جيب رانجلر 2021جيب رانجلر 2021 روبيكون 392 من الداخلالألوان المتاحة لسيارة Jeep Wrangler 2021سعر Jeep Wrangler 2021 Rubicon 392 في السعودية

من المقرر طرح بيع السيارة في أخر أيام شهر مارس 2021 في المملكة العربية السعودية ولكن لقد تم تثبيت سعر تقريبي فسعر السيارة 282.000 ريال سعودي و75.000 دولار أمريكي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا في السطور القليلة السابقة مواصفات وسعر سيارة جيب رانجلر 2021 روبيكون 392 في المملكة العربية السعودية، نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية.