عروض لا تُصدق في حراج السيارات تبدأ من 2000 ريال فقط وحتى آخر يناير

أرخص عروض حراج السيارات في السعودية وعروض لا تُصدق بأسعار تبدأ من 2000 ريال فقط وحتى آخر يناير، تضمنت الكثير من السيارات التي تجمع ما بين التميز في السعر والمواصفات وهذا ما يبحث عنه كل مُهتم بعالم السيارات، وشهدت قائمة السيارات المعروضة تنوعاً من حيث حالة الماكينة ونوع ناقل الحركة، ومن ضمن السيارات المتاحة للبيع وفقا لأحدث العروض موديلات هيونداي متنوعة، بي إم دبليو، كيا سيراتو، دودج، تويوتا وشيفروليه أفيو، وتباينت أسعار تلك السيارات وفقا لحالتها والممشى الذي سجله عداد الكيلومترات في السيارة، وسوف نقدم لكم اليوم 12 سيارة متنوعة معروضة للبيع في الحراج بسعر يبدأ من 2000 ريال.

أرخص عروض حراج السيارات في السعودية

جاءت أرخص عروض حراج جدة كالتالي، حيث توفرت سيارة كيا سيراتو موديل 2009 باللون الأبيض قير عادي بسعر 9000 ريال، وتتوفر سيارة هوندا سيفك موديل 2000 ذهبية اللون قير عادي بحالة ممتازة، تجاوز عداد الكيلومترات أكثر من 210 ألف كم والسعر 2000 ريال، وتتوفر أيضا سيارة هونداي النترا موديل 2007 باللون الأبيض، تجاوز عداد الكيلومترات أكثر من 250 ألف كم، تتواجد بفحص جديد والسعر 9000 ريال، كما يتوفر باص هونداي اتش وان موديل 2003 ذهبية اللون، تجاوز عداد الكيلومترات أكثر من 230 ألف كم وسعرها 12 ألف ريال.

وفي حراج الرياض جاءت آخر عروض السيارات المستعملة كالتالي، حيث توفرت سيارة هيونداي اي تن جراند موديل 2015 بيضاء اللون، تجاوز عداد الكيلومترات أكثر من 131 ألف كم والسعر 18 ألف ريال، وتتوفر سيارة هونداي موديل 2014 بيضاء اللون مجدد ومفحوص، تجاوز عداد الكيلومترات أكثر من 174 ألف كم وسعرها 14 ألف ريال، كما تتواجد أيضا سيارة بي إم موديل 2007 زرقاء اللون القير أوتوماتيك، وقد تجاوز عداد السيارة 300 ألف كم والسعر 20 ألف ريال، وتتوفر أيضا سيارة كيا سيراتو موديل 2009 فضية اللون تجاوز عداد الكيلومترات أكثر من 270 ألف كم والسعر 12 ألف ريال، وسيارة رينو فلوانس موديل 2015 زرقاء اللون أوتوماتيك للبيع بسعر 20 ألف ريال، وقد تجاوز عداد الكيلومترات أكثر من 75 ألف كم.

أرخص عروض السيارات المستعملة

وجاءت أفضل عروض السيارات المستعملة وأرخصها في بقية المدن كالتالي، حيث توفرت سيارة شيفروليه أفيو موديل 2007 بيضاء اللون بسعر 6000 ريال، تجاوز عداد الكيلومترات 104 ألف كم وتتواجد في حراج الطائف، وسيارة نيسان ارمادا موديل 2007 سوداء اللون بحالة ممتازة قير أوتوماتيك، تتواجد لدى حراج البدع بسعر 15 ألف ريال، وتتوفر سيارة دودج موديل 2008 فضية اللون بسعر 12 ألف ريال، تجاوز عداد الكيلومترات أكثر من 246 ألف كم والسيارة تتواجد لدى حراج الخبر الشمالية، وتتوفر في آخر العروض أيضا سيارة تويوتا موديل 2015 زرقاء اللون قير أوتوماتيك عدادها 190 ألف كم، وتتواجد لدى حراج الشفاء بسعر 34 ألف ريال.