مقارنة أكبر وحوش السيارات العائلية 2021 أيهما أفضل جمس يوكن أم فورد اكسبديشن ؟

مقارنة أكبر وحوش السيارات العائلية SUV 2021 أيهما أفضل جمس يوكن أم فورد اكسبديشن؟ هو موضوعنا اليوم، سيارات جمس يوكن 2021 التي تتميز بالماكينة الجبارة والتوفير في معدلات استهلاك الوقود والمظهر الرائع من شركة جي ام سي الأمريكية العريقة، وأصدرت الشركة الجيل الرابع من يوكن في عام 2014 بعد تعديلات جذرية على السيارة في عام 2007، أما سيارة فورد إكسبديشن موديل 2021 والتي أصبحت بعد التعديل في عام 2005 أكبر سيارات فورد العائلية، كما تتميز دائما بشكلها الرائع وتوفيرها للوقود بشكل فعال أيضا، لذا فسوف نقدم لك عزيزي الزائر مقارنة تفصيلية تتضمن المواصفات والإمكانيات الداخلية والخارجية بالاضافة إلى سعر كل سيارة على حدا.

مقارنة أكبر وحوش السيارات العائلية موديلات 2021

أكبر وحوش السيارات العائلية هل هي سيارة جمس يوكن 2021 ذات الدفع الرباعي والتابعة لشركة جي ام سي الأمريكية، أم سيارة فورد اكسبديشن 2021 التي أنتجتها شركة فورد كبديل لسيارة فورد برونكو ثم أصبحت أهم سيارات فورد العائلية ذات الدفع الرباعي أيضا، وسنتناول تفصيلا إمكانيات وسعر كلا منهما مع توضيح المزايا الداخلية والخارجية.

مواصفات سيارة جمس يوكن 2021

ماكينة سيارة جمس يوكن بمُحرك V سعة 65.3 لتر تربو مزدوج بقوة 355 حصان، المحرك مدعوم نظام إطفاء السلندرات أو نظام إيقاف تفعيل السلندر الذي يزيد من كفاءة المحرك ، قير أوتوماتيك يتميز بعشرة سرعات، وعن صرفية وقود اليوكن فإنها 10.2 لتر لكل 100 كيلو متر، مع ميزة التنبيه قبل الاصطدام ونظام فرامل الطوارئ الذكية مع التحذير عند مغادرة المسار، تتوفر السيارة بسعر 208 ألف ريال سعودي شامل الضريبة.

تتميز جمس يوكن 2021 من الأمام بإضاءات LED بالكامل، وأربعة حساسات أمامية وشبك أمامي ضخم معروف دائما في فئة جمس، و ومن الخلف إضاءات LED بالكامل أيضا بالإضافة إلى إشارات على المرآة، إكصدام رفيع بعض الشئ وأربعة حساسات وكاميرا خلفية وتتميز بشنطة كهربية، أما التحكم في المقاعد الخلفية فيتم يدويا مع منفذ طاقة 100 وات من الخلف ومنافذ Charge USB مع إمكانية الدخول الذكي من الأبواب الأربعة، مقاس الجانط 18، ذو سنتر لوك للنوافذ والأبواب من الداخل والزجاج أوتو كامل، مركبة السائق كهربائية بثمانية أوضاع مختلفة، تتميز بتطعيمات كروم للأبواب من الداخل وشاشة داخلية، إمكانية التحكم بعدادات الرحلات الوسطي مع مُثبت السرعة والصوتيات خلال الدركسيون مع منفذ 12 فولت، USB، تايب سي والتحكم في التكييف.

مواصفات سيارة فورد اكسبديشن 2021

لا تختلف مواصفات موديل 2021 من فورد اكسبديشن عن مواصفات موديل 2020، وتتميز السيارة بماكينة سيارة فورد اكسبديشن المعروفة إيكو بوست 6 سلندر سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان، وقير أوتوماتيك 10 سرعات، وعن صرفية وقود الإكسبديشن فإنها 10.8 لتر لكل 100 كيلو متر، مع إمكانية التنبيه قبل الاصطدام ونظام فرامل الطوارئ الذكية والتحذير عند مغادرة المسار، وتتوفر فورد اكسبديشن 2021 بسعر 164 ألف ريال سعودي.

أما عن نظرنا إلى المواصفات الداخلية والخارجية للإكسبديشن 2021، فسنجد أنها تتميز من الأمام بصف كروم مع إضاءات من الهالوجين بالكامل وكشافات من الهالوجين أيضا وإكصدام ضخم، ومن الخلف إضاءات من الهالوجين بالكامل أيضا وإشارات على المرآة وأربعة حساسات وكاميرا خلفية، كما أن هناك إمكانية التحكم أوتو بالمقاعد الخلفية وشنطة كهربية ويمكنك فتحها يدويا أيضا، مركبة السائق كهربائية بثمانية أوضاع مختلفة تتميز بشاشة داخلية للسيارة، مع إمكانية التحكم بعدادات الرحلات الوسطي مع مُثبت السرعة والصوتيات خلال الدركسيون بالاضافة إلى منفذ 12 فولت ،USB، تايب سي والتحكم في التكييف، تتميز فورد اكسبديشن 2021 بنظام تعليق مستقل يسبق فيه اليوكن، مقاس الجانط 18 ذو سينتر لوك للنوافذ والأبواب من الداخل والزجاج أوتو كامل.