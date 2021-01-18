مواصفات جيب جراند شيروكي 2021 L مقاعد ( 7 ) وسعرها في السعودية

أعلنت شركة جراند شيروكي عن سيارتها الأحدث جيب جراند شيروكي 2021 L السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة كليا، حيث تأتي السيارة بعدد ( 3 ) صفوف وعدد ( 7 ) مقاعد لتتسع لعدد كبير من الركاب، كما تبلغ خيارات المحركات إلى 357 حصان، ويوجد بها العديد من التقنيات الحديثة والمتطورة، مع وجود نظام تعليق أمامي وخلفي مستقل، كما يوجد أيضا نظام تعليق هوائي الحصري بفئته ( Quadra_lift ) بجانب نظام التخميد التكيفي الإلكتروني، كما أعلنت أيضا شركة جيب جراند شيروكي بأنها ستوفر في سيارتها خصائص قيادة مميزه على الطريق لمساعدة السائق، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات النسخة الفاخرة الجديدة كليا وهي سيارة جيب جراند شيروكي 2021 L وسعرها في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

تصميم السيارة من الأمام مستوحي من جراند واجونير التي ظهرت في أخر عام 2020 . تأتي السيارة بغطاء محرك أكثر بروزا مع وجود انحدار ليجعل شكل السيارة متميز وعدواني . يوجد في السيارة من الأمام شبكة مكونه من ( 7 ) شرائح لكي تعطي تصميم جديد لواجهة جيب جراند شيروكي 2021 ، وتقف فوق فتحه كبيرة سفليه . يوجد بها مصابيح أماميه نحيفه على جانبي السيارة من نوع ليد . تصميم السيارة الجانبي يعطي مظهر حاد جدا . يبلغ مقاس جنوط السيارة 21 بوصة لأول مره . يوجد في سيارة جراند شيروكي 2021 خط واضح جدا وحاد متدفق إلى السيارة من الخلف . يوجد في السيارة مصابيح خلفية ليد تمتد من غطاء الصندوق إلى خارج وحول الحاجز الخلفي للسيارة . قاعدة العجلات طراز إل تمتد إلى 121.7 بوصة، وطول 204.9 بوصة . يبلغ ارتفاع السيارة 71.5 بوصة . يبلغ عرض السيارة 77.3 بوصة . يوجد في سيارة شروكي نظام معلومات وترفيه، مع شاشة مقاس 10.1 بوصة، ترتبط بمجموعة أدوات رقمية جديدة كليا مقاس 10.25 بوصة . السيارة تعمل مع نظام ابل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو . يوجد في السيارة عدد ( 12 ) منفذ USB من نوع TYPE C, TYPE A . تم تغليف عجلة قيادة السيارة جراند شيروكي 2021 بالجلد ( Multifunction ) بوظائف متعددة مزودة بأزرار تبديل، مع وجود حواف مصنعه من خشب البلوط الموجود على حواف قمة عجلة القيادة، وجوز مشمع مفتوح المسام من نوع ( summit ) . يوجد بها نظام إدارة الجر من نوع ( selec _ terrain ) الذي يوفر للسائق خمس أوضاع قيادة للتضاريس وهم ( mud/sand, snow, rock, sport, auto ) . يوجد في جيب جراند شيروكي 2021 من الداخل ثلاثة صفوف من المقاعد لتتسع لعدد 7 ركاب . الصف الأول والثاني من المقاعد قابلين للتدفئة والتهوية . توجد مقاعد التدليك في نسخة جراند شيروكي L اوفر لاند ونسخة ساميت . مقاعد الكابتن الخلفية تجلس على جانبي كونسول الصف الثاني الجديد مع وجود حوامل للأكواب . يوجد في سيارة جراند شيروكي 2021 إضاءة داخلية من خمس ألوان من نوع ليد . يوجد في السيارة نظام تحكم أوتوماتيكي في درجة الحرارة في أربع مناطق مع فتحات في الثلاثة صفوف . يوجد في السيارة نظام صوت ماكنتوش مع وجود عدد ( 19 ) مكبر صوت بقوة 950 واط . مساحة الشحن خلف الصف الثاني للسيارة تبلغ 46.9 مكعب، وتفتح هذه المساحة على 84.6 مع طي صفين السيارة . سيارة جراند شيروكي 2021 هي أول سيارة fca الذي تميزت بنظام إلكتروني متاح عن بعد، مما يجعل السائق قادرا على طي الصفين الثاني والثالث بكل سهوله . تأتي السيارة بمحرك v6 بنتاستار، بسعة 3.6 لتر، وتبلغ قوة المحرك 290 حصان، وعزم دوران 257 رطل/ قدم، وقوة سحب 6200 رطل . ويوجد أيضا في السيارة محرك v8 هيمي، بسعة 5.7 لتر، وتبلغ قوة المحرك 357 حصان، وعزم دوران 390 رطل/ قدم، وقوة سحب 7200 رطل، كما يمكن إغلاق أربع أسطوانات لزيادة الكفاءة . يتصل محركين سيارة جراند شيروكي 2021 بناقل حركة ( torqueflite ) أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، الدفع الرباعي اختياري أما نظام الدفع بالعجلتين قياسي . يوجد في السيارة نظام التعليق الهوائي المتكيف ( quadra_lift ) الذي يوفر في الوضع القياسي 8.3 بوصة من الخلوص الأرضي، ولكن عند عمل off_road 1 الارتفاع يزيد بمعدل 1.6 بوصة، وعند عمل off_road 2 يرتفع بمعدل 2.4 بوصة، وعند عمل وضع aero الارتفاع ينخفض بمعدل 0.8 بوصة مقارنة بالإعداد العادي . يوجد في سيارة جراند شيروكي الكثير من مميزات السلامة والأمان مثل، نظام الكبح التلقائي عند الطوارئ، مساعدة الكبح المتقدمة، اكتشاف المسار المتقاطع الخلفي، التحكم التكيفي في الطواف في التوقف والانطلاق، التحذير من مغادرة المسار، ونظام مساعدة الحفاظ على المسار لمساعدة السائق . المميزات الاختيارية في سيارة جراند شيروكي 2021 مثل، الرؤية الليلية، شاشة العرض العلوية، تنبيه اصطدام التقاطع، مراقبه حاله وتنبيه السائق في حاله النعاس الذي من الممكن أن يعرض السائق للخطر، التعرف على إشارات المرور، كاميرا 360 درجة .

سعر جيب شيروكي 2021 في المملكة العربية السعودية هو 12.000 ريال سعودي .

في المملكة العربية السعودية هو 12.000 ريال سعودي . سعر جيب جراند شيروكي 2021 في مصر هو 1.295.000 جنيه مصري .

هو 1.295.000 جنيه مصري . سعر السيارة عالميا هو 32.350 دولا أمريكي .

مواصفات جيب جراند شيروكي 2021 Lسعر سيارة جيب شيروكي 2021 L

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة جراند شيروكي 2021 L المكونة من ثلاثة صفوف لتتسع لعدد 7 أشخاص، وسعر السيارة في السعودية ومصر .