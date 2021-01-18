لكزس تطرح نسخ معدلة من سيارات LC 500 الفاخرة

أعلنت شركة لكزس عن إنتاج نسخ معدلة من سيارات LC 500 التي طرحتها العام الفائت، وأكثر ما يلفت النظر في سيارات LC 500 هو تصميم هيكلها الخارجي القوي، والذي يجمع بين تصميم المركبات الرياضية والمركبات الفاخرة.

مقصورة مبهرة في سيارة لكزس الفاخرة LC 500

لكزس خصت المقصورة في سيارة LC 500 بتصميم مميز للغاية، فزودتها بواجهة قيادة لا تشبه أيا من تلك الموجودة في مركبات لكزس الأخرى، ودعمت الواجهة بشاشات لمسية كبيرة يمكن من خلالها التحكم بمعظم أنظمة الصوت والمولتيميديا ومراقبة الحالة الفنية لأجزاء السيارة، كما جهزت المقصورة بمقاعد رياضية مريحة مكسوة بأفخم أنواع الجلود وألياف الكربون المتينة.

محرك سيارات LC 500 المعدلة

ووفقا لما نشرته وكالة روسيا اليوم، فإن النسخ المعدلة من سيارات LC 500 ستأتي بمحركات بنزين بـ 8 أسطوانات وعزم يعادل 477 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بعشر سرعات.