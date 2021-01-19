سيارة بي إم دبليو X7 الفخمة بأهم مواصفاتها المرغوبة لدى الجميع وسعرها في الدول العربية

تعتبر سيارة بي إم دبليو X7 من السيارات الحديثة التي تنضم إلى مجموعة سيارات الدفع الرباعي، وهذه السيارة معروف عنها الفخامة والحجم الكبير والمساحات الواسعة بداخلها، حيث تم انطلاقها من قبل شركة بي إم دبليو الألمانية التي تعتبر من أكبر الشركات المنافسة لعالم صناعة السيارات ذات الجودة العالية والمتطورة، وتحتوي هذه السيارة على مجموعة من المميزات مثل الاقتصاد الجيد في استهلاك الوقود ووجود نظام لمراقبة النعاس للسائق لتجنب الحوادث على الطرق وتميزها أيضاً بنظام التحكم بالإيماءات مثل تحريك إصبع السبابة في الهواء لرفع أو خفض مستوى صوت الراديو، والآن سوف نعرض أهم مواصفات سيارة بي إم دبليو X7 وسعرها في الدول العربية.

مواصفات سيارة بي إم دبليو X7 2020 الفخمة

تحتوي سيارة بي إم دبليو X7 على مواصفات خطيرة تجذب كل من يقرأ عنها لشرائها وهذه المواصفات كالتالى:

الوزن الكلي للسيارة يتراوح ما بين 2435 إلى 2567 كجم. يوجد بداخل هذه السيارة ثلاث صفوف يتميز كل صف بمساحة واسعة رهيبة لاتساع سبعة أشخاص. تتميز بوجود شاشة معلومات iDrive حيث يوجد بها رسومات واضحة مقاس 12.3 بوصة. تأتي السيارة بطول 5151 مم وعرض 2000 مم وارتفاع 1805 مم وقاعدة عجلات 3105 مم. تحتوي على 10 مكبرات صوت و3 مخارج USB ومخارج أخرى لركاب المقاعد الخلفية مع وجود خاصية البلوتوث وراديو HD. توجد شاشات ترفيه للمقاعد الخلفية وأجهزة ستيريو Harman Kardon بسعة 12 و 16 مكبر صوت ونظام صوت محيطي بعدد 20 مكبر صوت Bowers & Wilkins. من الألوان المتوفرة لهذه السيارة هي جبال الألب الأبيض، ورمادي قطبي معدني، وأسود كربوني معدني، ومعدن الجرافيت الغامق، وأخضر معدني، وأزرق معدني. يمكنك رفع أو خفض مستوى صوت الراديو أو أي شئ آخر من خلال تدوير إصبع السبابة في الهواء وهذا ما يسمى بنظام التحكم بالإيماءات. تحتوي السيارة على ثلاث محركات حيث يأتي المحرك الاول من النوع سداسي الأسطوانات بقوة 340 حصان سعة 3.0 لتر، ويأتي المحرك الثاني من النوع ثماني الأسطوانات بقوة 462 حصان سعة 4.4 لتر، ويأتي المحرك الثالث من النوع ثماني الأسطوانات بقوة 530 حصان سعة 4.4 لتر. وجود تكييف هواء عالي الجودة مع وجود خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية ونقطة اتصال واي فاي. تتميز بوجود نظام التعليق الهوائي ويقوم هذا النظام بتصفية المطبات والانخفاضات في الطريق مما يؤدي إلى توازن السيارة والإحساس بالقيادة المريحة. يوجد بالسيارة كاميرا خلفية لرؤية ما لا نقدر على رؤيته في الخلف ووجود مصابيح أمامية تكيفية ذات عوارض عالية أوتوماتيكية. لتجنب الحوادث صمم في هذه السيارة جهاز لمراقبة النعاس للسائق ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ. يوجد بها إنذار لتحذير صاحبها بمغادرة المنطقة التي توجد بها. سهولة الدخول والخروج من الخلف عن طريق أبوابها الخلفية الواسعة. تحتوي على فتحة سقف بانورامية وخمسة أماكن لحمل الأكواب تقبل التدفئة والتبريد. تحتوي على مساحات واسعة لحمل الأغراض مع إمكانية طي المقاعد لتحميل الأغراض أيضاً. تشمل مجموعة من العدادات الرقمية مقاس 12.3 بوصة، وتحكم أوتوماتيكي في المناخ رباعي المناطق.

عيوبها

تحتوي على عيوب بسيطة لا تذكر وهي كالتالي:

سعر السيارة مرتفع وذلك لجودتها.

بعض الأنظمة تعمل بشكل غير متوقع مثل نظام الإيماءات.

قيادة هذه السيارة خفيفة جداً.

ضوابط المناخ يمكن أن تكون مربكة للاستخدام.

سعر السيارة في بعض الدول العربية

سعر هذه السيارة مرتفع نسبياً ولكن لجودة وفخامة إمكانيات هذه السيارة والمميزات التي تحتوي عليها وهي كما يلي: