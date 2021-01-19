استيراد سيارات مستعملة من أوروبا بأسعار تبدأ من ألف يورو وبدون جمارك

كيفية استيراد سيارات مستعملة من أوروبا بصفة شخصية من خلال الإنترنت وبدون الحاجة للسفر، وكيف تحصل على سيارة مستعملة من ألمانيا بأسعار تبدأ من ألف يورو أو حوالي 4500 ريال سعودي تقريباً وبدون جمارك ، ما لا يعرفه الكثيرون أن استيراد سيارة مستعملة حالتها ممتازة من الخارج هو أمر في غاية السهولة، وذلك بالنسبة لمُختلف أنواع السيارات سواء الألمانية ، الكورية، والأمريكية، حيث يمكنك ببساطة استيراد سيارات مستعملة فقط باستخدام بطاقتك الشخصية عبر موقع اوتونيكل الألماني، وذلك بدون الحاجة لوجود بطاقة استيرادية أو إجراءات تعجيزية على الإطلاق، لذلك دعونا نتعرف معا على خطوات استيراد سيارات مستعملة من أوروبا، مع توضيح قيمة الضريبة المُضافة على السيارة.

كيفية استيراد سيارات مستعملة من أوروبا بدون جمارك

يجب عليك في البداية الحصول على الجواب الذي يمنحك فرصة استيراد سيارة، كما يجب أن يكون لديك معلومات عن الشخص الذي ستقوم بالشراء منه وهو التاجر الألماني وستجد تلك المعلومات بسهولة في الموقع، حيث يقوم كل تاجر بوضع أرقام الجوال الخاصة به وكذلك البريد الإلكتروني لتتمكن من التواصل معه بكل سهولة ويسر، وإذ لم يكن لديك براعة اللغة الألمانية يمكنك تحميل برنامج ترجمة واستخدامه أثناء المحادثة معه، ومن ضمن البيانات التي يجب عليك الحصول عليها من المستورد صورة الإقامة الخاصة به في ألمانيا أي عنوانه، وكذلك اسم البنك الذي يقوم الشخص بالتعامل معه بالإضافة إلى رقم الحساب.

خطوات الحصول على سيارة مستعملة من ألمانيا

عند استيرادك لسيارة مستعملة من ألمانيا فإنه ليس من الممكن إرسال الأموال للشخص وانتظار إرسال السيارة لك؛ فهذا غير مضمون على الإطلاق، إنما عليك الذهاب إلى البنك وفتح ما يُسمى باعتماد مُستندي لاستيراد سيارة على أن يقوم البنك بعمل دمج للمعلومات مع البنك الألماني مع توضيح اسم الشخص المُستورد ورقم الحساب الخاص به ونوع السيارة ورقم الشاسيه وإرفاق صورة إقامته للبنك، وسيقوم البنك بإرسال الأموال والحصول على بُوليصة الشحن، والتي تبلغ 700 يورو في حالة البحر وتستغرق حوالي 15 يوم حسب الدولة، أو 1000 يورو عبر الطائرة وتستغرق ما يتراوح بين يوم أو يومين بحد أقصى من تاريخ إرسال الأموال، كما يجب عليك الحصول على مُستخلص جُمركي ومن المعروف أن الشحن يتم بعد أن تكون فاتورة السيارة باسمك وكذلك تم الشحن من ألمانيا باسمك.

استيراد سيارة مستعملة عبر موقع اوتونيكل الألماني

بعد الدخول إلى الموقع يتم إختيار اللغة العربية، ثم قم باختيار العلامة التجارية للسيارة التي تبحث عنها مهما كانت البلد التي صنعت فيها، ثم إختيار الموديل الذي تبحث عنه والضغط على ( بحث )، وسوف تلاحظ أسعار سيارات بحالة ممتازة تبدأ من 900 يورو، على سبيل المثال سيارة شيفروليه أفيو 2007 LT تبلغ فقط 999 يورو وبعد إضافة الرسوم وبوليصة الشحن سنرى أنها لم تصل حتى إلى نصف المبلغ الذي يتم بيعها به في العالم العربي، وبعد الضغط على ( مزيد من المعلومات ) ستلاحظ ظهور بيانات التاجر من رقم الجوال والبريد الإلكتروني بالإضافة إلى بيانات السيارة المستعملة تفصيلا، يمكنك مراسلة التاجر وتنفيذ الإجراءات التي تم ذكرها لاستيراد السيارة بنجاح.

قيمة الضريبة المُضافة على السيارة

بعد استيراد السيارة ووصولها إلى بلدك عليك دفع رسوم ليست بالضريبة الجمركية فلا يوجد رسوم جمركية، تلك الضريبة تقدر بحوالي 18 % على السيارات ذات محرك 1600 سي سي والتي تنقسم بين 14 % ضريبة قيمة مُضافة ، %1 رسوم جدول، و3 % رسوم تنمية، أما في حالة ما إذا كانت السيارة ذات محرك 2000 سي سي فسوف يتم دفع 5 % ضريبة جمركية، وإذا كانت السيارة أكثر من 2000 سي سي فسوف تزداد قيمة الضريبة الجمركية على السيارة المستعملة إلى 8 %.