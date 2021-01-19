مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 5.7L VXR1 2021 وسعرها في السعودية

أعلنت شركة تويوتا عن سيارتها الأحدث في عام 2021 لاندكروزر VXR1 5.7 L، حيث تأتي سيارة ال SUV اليابانية ذات الدفع الرباعي بمظهر أكثر فخامة وجاذبية وأداء أقوي وأفضل، تأتي السيارة بمحرك Petrol 8، سعة المحرك L 5.7، بقوة 362 حصان، وعزم الدوران 530 نيوتن متر، ويوجد بها الكثير من مميزات سلامة السائق، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة الدفع الرباعي لاندكروزر VXR1 5.7L 2021 وسعرها في المملكة العربية السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

يوجد في السيارة نظام أكياس هوائية متقدم ( AABS )، وأكياس هوائية 6 .

يوجد في السيارة إنذار لمنع السرقة .

يوجد في السيارة خاصية قفل الباب التلقائي .

يوجد في داخل السيارة مسند للذراع في الوسط، وقفل مركزي، وحوامل الأكواب، ودي في دي، مصابيح من نوع ليد وأضواء نهارية .

يأتي في السيارة مصابيح للضباب أمامية وخلفية من نوع ليد .

مصابيح أمامية هالوجين .

يوجد في سيارة لاندكروزر 2021 خاصية تحكم الصوت على عجلة القيادة .

خاصية تحكم الصوت على عجلة القيادة . يوجد في السيارة مرآة التعتيم أوتوماتيكيا .

يوجد في السيارة مكيف أوتوماتيك، ومدخل AUX .

تأتي السيارة بمحرك Petrol 8، بسعة 5.7، بقوة 362 حصان، وعزم الدوران 530 نيوتن / متر .

يوجد في السيارة 8 سليندر .

سعة خزان وقود السيارة 138 لتر .

حجم أقتصاد استهلاك الوقود في السيارة 15.7 كم / لتر .

يوجد في السيارة ناقل حركة أوتوماتيك .

يوجد في السيارة عدد 8 مقاعد لتتسع لعدد 8 أشخاص بالغين .

السرعة القصوى تبلغ 220 كم / ساعة .

التسارع 100.0 كم في مدة 7.0 ثانية .

يبلغ طول السيارة 5.170 متر .

يبلغ عرض السيارة 1.980 متر .

يبلغ ارتفاع السيارة 1.930 متر .

قاعدة العجلات 2.850 متر .

تبلغ سعة صندوق السيارة 456 لتر .

سعر تويوتا لاندكروزر VXR1 2021 في السعودية هو 317.000 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، في حين يبلغ سعر لاندكروزر 2021 VXS في السعودية 358.000 ريال سعودي .

VXR1 2021 في السعودية هو 317.000 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، في حين يبلغ سعر VXS في السعودية 358.000 ريال سعودي . سعر لاند كروزر VXR1 2021 في مصر هو 1.328.23 جنيه مصري .

مواصفات سيارة لاندكروزر VXR1 2021سعر سيارة لا ندكروزر VXR1 2021

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أهم مواصفات سيارة لاندكروزر VXR1 2021 سيارة الدفع الرباعي التي أعلنت عنها شركة تويوتا بسعة محرك 5.7L، وسعر السيارة في السعودية ومصر .