أسعار السيارات في مبادرة إحلال السيارات القديمة وأنواعها والأقساط الشهرية

أكثر ما يشغل فكر مالكي السيارات القديمة هو أسعار السيارات في مبادرة إحلال السيارات القديمة، وتخريدها تلك المبادرة التي تستهدف السيارات التي مر على صنعها 20 عام والسعي لاستبدالها بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة من عوادم السيارات القديمة تطرقنا في السابق لموضوع الأوراق والشروط المطلوبة لمبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة بدون فوائد واليوم سنتناول في المقال سعر السيارات الجديدة في مبادرة إحلال السيارات وأنواع السيارات في مبادرة الإحلال وكم يبلغ القسط الشهري لسيارات مبادرة الإحلال.

مبادرة إحلال السيارات القديمة بسيارات حديثة

تستهدف وزارة البيئة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي إحلال ملايين السيارات القديمة واستبدالها بسيارات حديثة صديقة للبيئة بدون مقدم وبفائدة لا تتجاوز 3% ويتم تسليم السيارة القديمة واعتبارها جزء من ثمن السيارة الجديدة كمقدمة وهناك عدد من الشروط والضوابط لاستبدال السيارة القديمة بسيارة جديدة ذكرناها في المقال السابق.

أسعار وأنواع السيارات في مبادرة الإحلال والتخريد

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تقدم 9 شركات للسيارات للمشاركة في مبادرة إحلال السيارات القديمة واليكم تفاصيل أسعار سيارات مبادرة إحلال السيارات وأنواع السيارات في مبادرة الإحلال من خلال موقع جوجرين:

سعر السيارة بي واي دي في مبادرة البنك المركزي إحلال السيارات القديمة

طرحت في مبادرة إحلال السيارات عد 10 آلاف سيارة byd f3 بسعر 168 آلف جنيها شامل الضريبة وقسط سيارة بي واي دي في مبادرة السيارات يصل إلي مبلغ 1718 ويكون ضمان السيارة ثلاث سنوات.

سعر السيارة لادا جرانتا في مبادرة إحلال السيارات القديمة:

طرحت شركة الأمل للسيارات السيارة عدد 5 آلاف سيارة lada granta حيث يبلغ سعر لادا جرانتا في مبادرة السيارات 182.8 شاملة الضريبة وقسط السيارة لادا جرانتا في المبادرة 1576 جنيهاً شهرياً لمدة عشر سنوات.

سعر السيارة أكسنت في مبادرة السيارات:

طرحت شركة غبور أوتو عدد 5 آلاف سيارة accent حيث يبلغ سعر السيارة اكسنت في مبادرة السيارات 180 ألف جنيهاً ويبغ قسط السيارة اكسنت 1842 جنيهاً شهرياً لمدة عشر سنوات.

سعر سيارة النترا في مبادرة السيارات القديمة:

قدمت شركة غيور عدد 5 آلاف سيارة elentra 2021 حيث بلغ سعر سيارة النترا 2021 في مبادرة السيارات 204 آلف جنيهاً ويبلغ القسط الشهرى للسيارة النترا في مبادرة الإحلال 2102 جنيهاً شهرياً لمدة عشر سنوات.

سعر سيارة نيسان صني في مبادرة إحلال السيارات :

طرحت شركة نيسان موتورز ايجيبت عدد 9 آلاف سيارة nissan sunny حيث بلغ سعر سيارة نيسان صني 2021 في مبادرة إحلال السيارات 181.4 آلف جنيهاً مصرياً ويبلغ القسط الشهرى لسيارة نيسان صني في المبادرة 1857 جنيهاً.

وبلغ سعر سيارة نيسان سنترا في مبادرة الإحلال 246.2 آلف جنيهاً وقسط سيارة سنترا شهرياً 2559 جنيهاً.

سعر السيارة الاوبترا في مبادرة إحلال السيارات:

طرحت شركة المنصور للسيارات عدد 12 آلف سيارة من فئة optra 2021 وبلغ سعر سيارة اوبترا 2021 في مبارد السيارات 185 آلف جنيهاً ويبلغ القسط الشهرى لسيارة أوبترا 1896 جنيهاً شهرياً لمدة عشرة سنوات.