سعر ومميزات سيارة نيسان صني سوبر صالون الجديدة 2021 أفضل سيارة عائلية

سعر ومميزات سيارة نيسان صني سوبر صالون أعلى فئة الجديدة موديل 2021، والتي من الملاحظ أن عليها إقبال شديد جدا من العملاء خاصة في السوقين السعودي المصري مع بدايات العام الحالي، وهي سيارة عائلية عالية عن الأرض عملية جداً مع إمكانية إعادة بيع ممتازة للغاية، وسوف نقدم لك اليوم كل ما تحتاج أن تعرفه عن الموديل الجديد للسيارة من مواصفات مميزات وعيوب وأسعار، حيث تأتي نيسان صني سوبر صالون 2021 بأحدث الإمكانيات وتتميز بكبر حجمها مما يجعلها من أفضل السيارات العائلية 2021، أيضا تصلح بشدة في العمل ولديها القدرة الكافية على السير في الأماكن الصحراوية.

موصفات سياره نيسان صني سوبر صالون 2021

نيسان صني سوبر صالون الجديدة موديل 2021 تأتي بمحرك 16 صمام 4 سلندر سعة 1500cc، يعطي 108 حصان و134 نيوتن متر كعزم اقصي في الدوران عند 4000 لفه في الدقيقة، ناقل حركة أوتوماتيك من اربع سرعات جر أمامي للعجلات والسرعة القصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، تسارع السيارة من صفر الي 100 كيلو في الساعة في حوالي 15 ثانية ونصف وبذلك فهي لا تصنف كسيارة رياضية على الإطلاق، نيسان صني 2021 تستهلك بنزين 9.6 لتر لكل 100 كيلو وهو استهلاك جيد للوقود بالنسبة إلى حجم السيارة وسعة خزان البنزين 41 لتر.

أبعاد السيارة ممتازة للغاية ولديها خلوص أرضي جيد للغاية، الطول .4.43 متر والعرض 1.70 متر والارتفاع متر ونصف، أما الخلوص الأرضي فهو 15.5 سم وقاعدة عجلات 2.60 متر، نيسان صني سوبر صالون 2021 لديها شنطة مميزه جدا 490 لتر وتصل إلى 500 لتر وزن السيارة فارغة 110 كجم، بالنسبة للسيارة چنوط 15 بوصة ومقاس الكاوتش 185 \65\15، الفرامل الأمامية فرامل ventilated disc والخلفية drum brake.

المواصفات الداخلية والخرجية للسيارة

تأتي سيارة نيسان صني 2021 بأفضل وسائل الأمان بالنسبة للفئة السعرية للسيارة، نظام ABS الفرامل المانعة للانغلاق ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً على الأربع عجلات، بالاضافة إلى BAS برنامج تدعيم الفرامل مع عدد 2 إيرباج وكاميرا حساسات ركن خلفية ونظام أمان ضد السرقة ومفتاح ذكي، أما بالنسبة لأنظمة القيادة فهي start stop engine مع عدادات متطورة وطارة Multi-Function وبلوتوث سنتر لوك ونظام ذكي لركن السيارة.

سيارة نيسان صني 2021 تأتي مع مشغل mp3 وراديو ومشغل أسطوانات وشاشة تعمل باللمس حجمها 7 بوصة و4 سماعات ومخرج AUX، الكماليات الخارجية تتضمن فوانيس شبورة أمامية ومرايات كهرباء بالاضافة إلى مرايات ضم ومرايات كهربائية بها إشارات وسبويلر خلفي، الكماليات الداخلية للسيارة تكييف هواء أوتوماتيك ومروحة للمقاعد الخلفية، مع زجاج كهربائي وصالون به تطعيمات كروم وفرش جلد.

سعر سيارة نيسان صني 2021

يبلغ سعر سيارة نيسان صني 2021 للفئة الأعلى في مصر 225 ألف جنيه، ويبلغ سعر السيارة في السعودية 50 ألف ريال سعودي تقريبا، وتتمثل عيوب السيارة بالنسبة للمستخدمين ارتفاعها عن الأرض وهذا يعتبر عيب في الثبات، بالاضافة إلى أن وزن السيارة خفيف جدًا مما يؤثر على ثباتها، كما أن أداء السيارة ليس الأفضل في فئتها السعرية وتصميم السيارة صندوقي ولا يتفوق على المنافسين مثل شيري اريزو 5 وستروين سي اليزيه.