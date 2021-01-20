3 سيارات إختفت ولن تراها مطلقاً مع بداية عام 2021 بعد توقف إنتاجها

3 سيارات إختفت مع بداية عام 2021 وأخر ظهور لها كان عام 2020، هناك سيارات لن تراها مطلقا بداية من 2021 ويرجع ذلك إلى توقف خط الإنتاج الرئيسي الخاص بتلك السيارات من الشركة الأم، ولا يرجع ذلك مُطلقا لخطوط الإنتاج الجديدة أو خطوط الإحلال والتجديد التي تمنحك فرصة استبدال سيارتك القديمة بسيارة حديثة، مثلما حدث في مصر منذ حوالي أسبوعين وطرح مبادرة إحلال وتجديد السيارات ودخولها حيز التنفيذ، إذن ما هي الموديلات التي لن تنتج شركات السيارات موديلات جديدة منها في عام 2021 وما هو السبب وراء ذلك؟

3 سيارات إختفت ولن تراها مطلقاً في 2021

السيارة الأولى هي أوبل إنسيجنيا والتي كان أخر إصدار لها في عام 2020، وهي تتميز بمُحرك 4 سلندر1500 سي سي تمنحك قوة 165 حصان ويصل العزم إلى 250 نيوتن.متر، قير السيارة أوتوماتيك سداسي السرعات وهي بالطبع ألمانية الصنع يُفضلها الكثير من هواة السيارات، وعن صرفية الوقود فهي تقوم باستهلاك 5.9 لتر لكل مسافة 100 كيلو متر، وتحتوي على العديد من وسائل الحماية والأمان ومنها الفرامل المانعة للانزلاق، الوسائد الهوائية، توزيع قوة الفرامل إلكترونيا، بجانب نظام الـ ESP أي برنامج التوازن الإلكتروني ومُثبت السرعة.

تحتوي أوبل إنسيجنيا على جنوط رياضية مقاس 18 بوصة، كما تتميز بمصابح ضباب أمامية وخلفية وخاصية طي المرايات الجانبية كهرباء والنظام الذكي لتشغيل السيارة وركنها، ويرجع سبب توقف إطلاق السيارة رغم مزاياها المتعددة إلى أن الشركة الأم قد قررت استبدال المُحرك الصغير ذات ال 1500 سي سي إلى أخر 2000 سي سي.

السيارة الثانية هي سيارة ستروين C4 والتي تم إبلاغ جميع توكيلاتها على مستوى العالم بإيقاف إصدارها، علما بأن أخر إصدار لها كان عام 2020، السيارة تتميز بمُحرك 4 سلندر 1600 سي سي تربو يمنحك قوة 163 حصان ويصل العزم إلى 240 نيوتن.متر، وتحتوي ستروين C4 على ناقل حركة به 6 سرعات أوتوماتيكي، وسبب توقف إصدارها هو قرار الشركة الأم بتحول السيارة لنظام التشغيل كهربائيا وليس بنظام المُحركات.

السيارة الثالثة هي سيارة شيفروليه أفيو والتي بدأ إنتاجها في عام 2005 لدى معرض بدولة شنغهاي، ثم انتشرت بعد ذلك النُسخة المُعدلة الهاتشباك عام 2007 لتنتشر في جميع دول العالم، والكثير من الدول اتخذتها سيارة اقتصادية جدا مثل كندا، المكسيك، كولومبيا، الأرجنتين، البرازيل، وجنوب أفريقيا، كما رشحتها شركة أوبر للكثير من الموظفين وراغبي العمل الحر حيث تساعدهم العمل، وقد تم نزول أخر إصدار لها 2018.

آخر إصدار من شيفروليه أفيو جاء بمُحرك 4 سلندر 1500 سي سي يمنحك قوة 86 حصان، مع قير أوتوماتيك 4 سرعات تنطلق من الثبات وحتى 100 كم في الساعة في وقت 11.9 ثانية لتصل أقصى سرعة لها 165 كم/ ساعة ، وعن استهلاك السيارة للبنزين فهي 7.3 لتر لكل مسافة 100 كم، حيث أعلنت شركة شيفروليه عام 2020 بتوقف إنتاج السيارة بسبب خطة المجموعة لتحويل مصنع أوريون لإنتاج طرازات كهربائية EV، لتوازي العالم والسيارات المنافسة ليها.