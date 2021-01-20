أرخص 6 سيارات الآن في السعودية موديلات 2020 بسعر يبدأ من 29 ألف ريال

أرخص 6 سيارات الآن في الأسواق السعودية للسيارات موديلات 2020 مع قرب انتهاء شهر يناير 2021، كل ما يحلم به الكثير من مُهتمي السيارات هو الحصول على سيارة رائعة المزايا والمواصفات والأهم بالطبع هو السعر المتميز لسيارة تعيش طويلا، سنتناول تفصيلا اليوم مواصفات مجموعة من السيارات الرائعة من حيث الماكينة والموديل من مجموعة متنوعة من أشهر العلامات التجارية للسيارات، والتي يتطلع إلى امتلاكها معظم عشاق السيارات العملية الموفرة للوقود، بالاضافة إلى حرصنا في إختيار قائمتنا اليوم على توافر قطع الغيار الأصلية الخاصة بالسيارات بسعر رخيص.

أرخص 6 سيارات الآن في السعودية موديلات 2020

أول سيارة في قائمتنا اليوم هي سيارة رينو سيمبول موديل 2020 فئة ستاندر ذات القير الأوتوماتيكي بمُحرك أربع سلندرات بقوة 102 حصان، سعة المحرك 1.6 لتر أو 1600 سي سي، وزجاج أمامي كهربائي تحتوي على إنارات LED وتحكم كهربائي بالريموت وسعر السيارة 29 ألف ريال سعودي، أما السيارة الثانية فهي سيارة شيفروليه سبارك موديل 2020 فئة ستاندر قير أوتوماتيك بمُحرك أربع أسطوانات سعة 1400 سي سي بقوة 98 حصان، وزجاج كهربائي كليا وإمكانية التحكم من خلال الدركسيون ويبلغ سعرها في السعودية 30.500 ريال سعودي.

تتميز سيارة نيسان صني موديل 2020 فئة SV أيضا من السيارات المميزة والمطلوبة بشدة في الأسواق السعودية ويقبل على شرائها الكثير من العملاء نظرا لكونها سيارة عائلية جيدة للغاية، السيارة ذات قير أوتوماتيكي ومحرك رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي ليمنح السيارة قوة قدرها 108 حصان، تتميز أيضا بتطعيمات كروم وحساسات خلفية والزجاج الأمامي كهربائي والخلفي يدوي تحتوي على إمكانية التحكم من خلال المقود والبلوتوث وتتوفر بسعر 36.500 ريال سعودي، تليها سيارة كيا بيجاس موديل 2020 فئة ستاندر قير أوتوماتيكي بمُحرك أربع أسطوانات سعته 1400 سي سي، ليمنح قوة قدرها 95 حصانًا ، مع زجاج كهربائي كليا وإمكانية التحكم من خلال الدركسيون، بالإضافة إلى إشارات رائعة بالمرأة وسعرها 36.500 ريال سعودي.

أرخص السيارات الجديدة في الأسواق السعودية

السيارة رقم 5 في قائمتنا اليوم هي سيارة هيونداي أكسنت موديل 2020 فئة ستاندر ذات القير الأوتوماتيكي، تأتي السيارة بمُحرك أربع سلندرات سعة 1600 سي سي ليمنح قوة قدرها 125 حصان، وتتميز أبضا بذر كهربائي وإشارات رائعة على المرأة وتكييف خلفي وسعرها 45 ألف ريال سعودي، تليها سيارة هيونداي النترا موديل 2020 فئة ستاندر مُطور بمحرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي 1.6 لتر ليمنحك قوة 128حصان، السيارة مزودة بشاشات وكاميرا خلفية وإنارات LED وتتوفر بسعر 59 ألف ريال سعودي، وسعرها 56 ألف ريال سعودي بدون LED وكاميرا خلفية.