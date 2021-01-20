بنتلي تكشف عن Bentayga الجديدة المخصصة للطرق الوعرة

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عبد الرحمن الحاج الأربعاء,20 كانون الثاني (يناير) 2021 - 13:43
أعلنت شركة بنتلي البريطانية عن نسخة جديدة من أيقونتها Bentayga ، المعتمدة على نظام الدفع الهجين Plug-in، والتي تنتمي لفئة موديلات الطرق الوعرة.
نسخة للطرق الوعرة من بنتلي Bentayga
وأوضحت بنتلي المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة، أن السيارة الجديدة تطل برتوش تصميمية محدثة وتجهيزات موسعة، في حين يتألف نظام الدفع بالسيارة من محرك بنزين V6 سعة 3 لتر وبقوة 250 كيلووات/340 حصان مع آخر كهربائي بقوة 94 كيلووات/128 حصان.
طرح Bentayga الجديدة
وبفضل البطارية سعة 4ر17 كيلووات ساعة، فإن سيارة بنتلي Bentayga تبلغ مدى السير 50 كلم، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 250 كلم/س، و150 كلم في حال الاعتماد على المحرك الكهربائي فحسب، ومن المقرر أن تطلق بنتلي السيارة في ربيع العام الجاري.
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