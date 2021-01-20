باتت أسعار سيارات تويوتا 2020-2021 في السعودية بعد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ 15% يبحث عنها الكثير من المستهلكين في المملكة، ولذلك سنسنتعرض تلك الأسعار علمًا بأن هذا متوسط الأسعار فقط تزيد أو تقل وفق المعرض أو وفق تقسيط السيارات أو حسب البنك الذي تتعامل معه عزيزي القاريء.

أسعار سيارات تويوتا 2020-2021 في السعودية بعد ضريبة القيمة المضافة

سعر سيارة تويوتا ستاندر ال اي 96.370 ريال سعودي أما فئة ال اي تويوتا فيبلغ سعرها 98785 ريال سعودي وسعر تويوتا هايبرد 102465 ريال سعودي، وتويوتا تورينج جي ال اي 107295 ريال سعودي وفئة تويوتا جي ال اي يصل سعرها إلى 110400 ريال سعودي وفئة جي ال اي تورينج هايبرد 113160 ريال سعودي وفئة تويوتا جي ال اي هايبرد 116265 ريال سعودي وفئة 4سلندر اس اي 113390 ريال سعودي وفئة تويوتا 6 سلندر اس اي 124430 ريال سعودي أما فئة تويوتا جراندي 6 سلندر 136620 ريال سعودي وفئة تويوتا جراندي هايبرد 137770 ريال سعودي وفئة هايبرد لوميير فل كامل سعرها يصل لـ 146280 ريال سعودي.

متابعة لـ اسعار سيارات تويوتا في السعودية 2020-2021 بعد ضريبة الـ 15% القيمة المضافة

سعر سيارة تويوتا 1.6 لتر اكس ال اي 75325 وسعر سيارة تويوتا 1.6 لتر اكس ال اي اكزكتيف 78890 وسعر سيارة تويوتا 1.6 لتر اكس ال اي اكزكتيف ام ار 82455 وسعر سيارة تويوتا 1.6لتر جي ال اي ام ار 88435 وسعر سيارة تويوتا 1.8 اكس ال اي اكزكتيف هايبرد 90850 وسعر سيارة هايبرد ام ار 1.8 لتر جي ال اي 99935 ريال سعودي، وسعر سيارة تويوتا 2لتر جي ال اي ام ار 100395ريال سعودي.

وسعر الفئة الأخيرة من تويوتا بعد ضريبة القيمة المضافة

سعر سيارة تويوتا فئة ام تي 52785 ريال سعودي وواي اف اي تي 57040 ريال سعودي، وتويوتا واي 57615 ريال سعودي، وسعر سيارة تويوتا فئة واي بلس 59685 ريال سعودي وسعر سيارة تويوتا فئة اتش بي اس 59800 ريال سعودي. وسعر تويوتا ستاندر 152835 ريال سعودي، والفئة الثانية 167095 ريال سعودي. وفئة تويوتا ديزل 4 سلندر 87860ريال سعودي، وسعر تويوتا بنزين 4سلندر 91655 ريال سعودي وفئة 4 باي 4 ديزل يصل سعره 117415 ريال سعودي، وسعر سيارة تويوتا فور باي فور بنزين 133515 ريال سعودي.