سعر هيونداي أكسنت RB في السعودية مواصفات خيالية بسعر خيالي

سعر هيونداي أكسنت RB ،سيارة هيونداي اكسنت Hyundai Accent هي سيارة كورية عائلية مُدمجة وقد تم إنتاج أول جيل أكسنت عام 1995 وقد تم إنتاج هذا الطراز في العديد من الدول منها البرازيل وإيران والسودان وتركيا وأنتشرت هيونداي أكسنت من حيث المبيعات في أمريكا الشمالية وكانت أكثرها إنتشاراً سيارات أكسنت العائلية الصغيرة المُدمجة عام 2002م، من خلال تلك المقالة سنوضح أهم مواصفات سيارة هيونداي أكسنت آر بي وسعرها في السعودية ومصر.

قوة محرك السيارة 125 حصان. سعة المحرك 1600 سي سي. عزم السيارة لأقصى حد 156 نيوتن. ناقل الحركة أوتوماتيك. خزان الوقود سعته 43 لتر. نوع وقود السيارة 92. أقصى سرعة للسيارة 185 عدد السلندرات 4 سلندر. سعة الشنطة 389 لتر. مكيف الهواء يدوي يوزع الهواء داخل السيارةبشكل جيد. نوافذ السيارة الأمامية كهربائية. يوجد وسائد هوائية في كرسي القيادة. يوجد وسائد هوائية للركاب. عجلات السيارة من الألومنيوم. مصابيح أمامية مضادة للضباب. أستهلاك الوقود كحد متوسط 6.2 لتر/100 كم. فتحة سقف. توجد شاشة 7 بوصة تعمل باللمس. نظام صوتي به 4 مكبرات للصوت. مقاعد السيارة من القماش. عجلة القيادة والعصا المتعلقة بناقل الحركة مصنوعة من الجلد. توجد مكابح خلفية Disc. نظام منع السرقة. إرتفاع السيارة 1.455 مم. عرض السيارة 1.750 مم. طول السيارة 4.370 مم. طول إرتفاع السيارة عن الأرض 147 مم. قاعدة العجلات 2.570 مم.

المواصفات العامة لسيارة هيونداي أكسنت آر بيسعر هيونداي أكسنت RB في السعودية

تختلف أسعار سيارات هيونداي RB من حيث الفئات على حسب مواصفات كل فئة وهما 4 فئات::

GL الفئة الأولى وسعرها 000 ريال سعودي.

الفئة الأولى وسعرها 000 ريال سعودي. SR الفئة الثانية وسعرها 000 ريال سعودي.

الفئة الثانية وسعرها 000 ريال سعودي. DAB –ABS الفئة الثالثة وسعرها 56.000 ريال سعودي

الفئة الثالثة وسعرها 56.000 ريال سعودي Highline الفئة الرابعة 60.000 ريال سعودي.

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سعر Hyundai Accent RB في مصر

تختلف أسعار فئات سيارة Hyundai Accent RB من حيث الإمكانيات والمواصفات وهما أربع فئات: