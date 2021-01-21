بالصور EQA السيارة الكهربائية الكاملة من مرسيدس

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية، رائدة صناعة السيارات القوية الفاخرة، عن سيارتها الكهربائية بالكامل EQA ، وبالإضافة إلى الفخامة في التصميم، قدمت مرسيدس كماليات إضافية في السيارة، بينها المساعد الذكي الذي يدعم السائق في العديد من المواقف، بما في ذلك تجنب الحوادث واستراتيجية التشغيل الفعالة والملاحة باستخدام الذكاء الكهربائي.

مرسيدس تكشف عن EQA السيارة الكهربائية

وتتميز السيارة بالعديد من وظائف مرسيدس الاستثنائية مثل نظام المعلومات والترفيه MBUX وتعد EQA عضواً في عائلة السيارات المدمجة الناجحة من مرسيدس-بنز، وتربط السيارة علاقة وثيقة بسيارة GLA، كونها توفر جميع الميزات لتلك السيارة، إلى جانب التشغيل الكهربائي بالكامل.

ونقلت تقارير صحفية عن ماركوس شيفر، عضو مجلس إدارة دايملر AG ومرسيدس-بنز AG، قوله تطمح مرسيدس-EQ لأخذ زمام المبادرة في مجال أنظمة القيادة الكهربائية وبرامج المركبات، وتحقيقاً لهذا الهدف، عملنا على تحديد بعض الأهداف الطموحة لتطوير المنتجات وقررنا المضي قدماً في طرح تقنيات جديدة في السوق بشكل سريع.

EQA مزودة بعجلات ثنائية وثلاثية الألوان

هذا وتتميز سيارة EQA بشبكة أمامية ذات لوحة سوداء تتوسطها علامة النجمة المميزة لعلامة مرسيدس-EQ، مع شريط الضوء المستمر في الجهتين الأمامية والخلفية، ويربط شريط الألياف الضوئية الأفقي الأضواء النهارية لمصابيح LED الأمامية، ما يضمن سهولة ملاحظة السيارة في ضوء النهار وفي الليل، ويتميز الجزء الداخلي من المصابيح الأمامية بلمسة نهائية على مستوى عالٍ من الجودة والتفاصيل الدقيقة.

ويتميز هذا الطراز حصرياً بعجلات خفيفة ذات تصميم ثنائي أو ثلاثي الألوان يصل حجمها إلى 20 بوصة، وفي بعض الحالات تشمل زخارف باللون الذهبي الوردي أو باللون الأزرق.

تصميم المقصورة الداخلية لسيارة مرسيدس الكهربائية

ويعكس تصميم المقصورة الداخلية الطابع الكهربائي لسيارة EQA، وذلك من خلال عناصر الإضاءة في الجزء الخلفي المصممة بأسلوب جديد مع زخرفة باللون الذهبي الوردي على منافذ التهوية والمقاعد ومفتاح تشغيل السيارة. ويتميز الطراز Edition 1 بمقاعد جلدية مع ثقوب يمكن من خلالها رؤية القماش الأزرق. وتتميز التجهيزات والشاشات المخصصة للسيارات الكهربائية بنفس مخطط الألوان مع لمسات باللونين الذهبي الوردي والأزرق.

ويأتي وضع الجلوس مرتفعاً ومستقيماً، كما هو معتاد في السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وهو ما يجعلها مريحة لدخول وخروج السائق والركاب، بالإضافة إلى منحهم زوايا رؤية أكثر اتساعاً. وجرى التركيز أثناء التصميم على الاستفادة من المساحات، حيث يأتي مسند الظهر الخاص بالمقاعد الخلفية قابلاً للطي بنسبة 40:20:40.

نظام ملاحة باستخدام الذكاء الصناعي

وبالإضافة إلى سهولة الاستخدام اليومي لسيارة EQA بشكل عام، تضم السيارة نظام الملاحة باستخدام الذكاء الكهربائي والذي يأتي كتجهيز قياسي، ويحدد النظام أسرع طريق للوجهة المطلوبة، وعلى أساس عمليات المحاكاة المستمرة للمدى، يسمح النظام للسيارة بالتوقف للشحن إذا تطلب الأمر، كما يضع في اعتباره العديد من العوامل الأخرى مثل التضاريس والطقس.