​​​​​​​Seat تطرح نماذج فاخرة من سيارات Tarraco الكروس أوفر

تنتج شركة Seat سيات سيارات سيدان أنيقة ومتطورة، إلا أنها هذا العام قررت دخول سوق سيارات الكروس أوفر الفاخرة، عبر طرح نماذج كروس أوفر تنافس من خلالها السيارات الحديثة من الشركات الأخرى.

نموذجان فاخران كروس أوفر من سيات

Seat ستطرح قريبا نموذجين معدلين من سيارات Tarraco الكروس أوفر، النموذج الأول سيحصل على محركات TSI توربينية بسعة لترين وعزم 245 حصانا، ستعمل مع علب سرعة DSG أوتوماتيكية بـ 7سرعات، أما النموذج الثاني فسيحصل على محركات TSI توربينية بعزم 191 حصانا، ومحركات ديزل توربينية بعزم 190 حصانا.

Seat تزود سيارتها بأنظمة أمان وحساسات

وستجهز سيارات سيات بعدة أنظمة قيادة من بينها أنظمة مخصصة للسير على الطرق الوعرة، وأنظمة للحفاظ على المسار، كما ستحصل على أنظمة مولتيميديا متطورة، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات وحركة المقاعد، وكاميرات وحساسات مسافة أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، وفقا لما جاء في وكالة روسيا اليوم.