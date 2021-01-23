عروض مستعمل تويوتا وألنترا ونيسان باترول للبيع في حراج السيارات بأرخص الأسعار

عروض مستعمل تويوتا وألنترا ونيسان باترول وغيرها للبيع في حراج السيارات بأرخص الأسعار، يبحث الراغبين في شراء السيارات المستعملة طيلة الوقت عن سيارات تتميز بمُحرك قوي ومظهر خارجي وداخلي متميز بالإضافة إلى سعر مناسب، حيث أن السعر هو العامل الأساسي هنا هو اختيار السيارة بالاضافة بالطبع إلى حالة الماكينة، تابع هذا المقال فقد تجد غايتك لأننا أتينا اليوم بالفعل بمجموعة من السيارات المطلوبة بشدة في السوق السعودي للسيارات، نقدم لك ملخص بسيط عن الموديلات المتوفرة وسعرها ومناطق عرض السيارة للبيع.

عروض رخيصة في حراج السيارات المستعملة

متوفر الآن في حراج جيزان سيارة تويوتا كورولا موديل 2007 فضية اللون أوتوماتيك فل كامل، السيارة متوفرة بسعر 15500 ريال، كما تتوفر سيارة جيب شيروكي موديل 2012 فضية اللون أوتوماتيك في حراج الرياض بسعر 25 ألف ريال، وتتوفر سيارة أودي كيو 5 موديل 2010 سوداء اللون أوتوماتيك في حراج جدة بسعر 18 ألف ريال قابل للتفاوض، وتتوفر أيضا سيارة لكزس gsf موديل 2016 بيضاء اللون أوتوماتيك، السيارة معروضة للبيع لأعلى سوم في حراج المدينة المنورة.

هناك أيضا عرض لسيارة H1 موديل 2012 فضية اللون أوتوماتيك، سعر السيارة 25 ألف ريال ومتواجدة في حراج الرياض، كما تتوفر سيارة نيسان باترول LE موديل 2019 بمُحرك 400 حصان 8 سلندر للبيع لأعلى سوم في حراج عرعر، وتتوفر أيضا سيارة بي إم دبليو حجم 750 موديل 2006 بيضاء اللون أوتوماتيك، سعرها 22 ألف ريال ومتاحة للبيع في حراج الأحساء، كما تتوفر أيضا سيارة تويوتا كورولا موديل 2008 زرقاء اللون أوتوماتيك وبسعر 18 ألف ريال فقط في حراج الدمام ، وتتوفر سيارة بورش كايين موديل 2008 في حراج الرياض، اللون أسود والقير أوتوماتيك وسعرها 23 ألف ريال سعودي.

سيارات مُستعملة للبيع في السعودية

متاح أيضا للبيع في حراج السيارات بالدمام سيارة رينو سافران موديل 2012 سوداء اللون أوتوماتيك وبسعر 15 ألف ريال، كما تتوفر سيارة مازدا 6 موديل 2016 بيضاء اللون أوتوماتيك للبيع لأعلى سوم في حراج القطيف، وتتوفر أيضا سيارة مازدا 3 موديل 2011 رمادية اللون أوتوماتيك في حراج الرياض بسعر 14500 ريال، وتتوفر سيارة هيونداي ألنترا موديل 2013 فضية اللون أوتوماتيك فل كامل، السيارة متاحة للبيع في حراج جدة بسعر 24 ألف ريال، وأخيراً سيارة شيفروليه ماليبو موديل 2013 سوداء اللون أوتوماتيك حالتها جيدة وبسعر 24 ألف ريال سعودي فقط في حراج الرياض .