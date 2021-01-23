أسعار ومواصفات احدث أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية 2021

أسعار ومواصفات احدث أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية ، المملكة العربية السعودية من أولى الدول التي يهتم فيها المواطنين بتغير السيارات دائما، ويوجد بها أفخم أنواع السيارات وتكون أسعار السيارات رخيصة وفي متناول معظم المواطنين، وسنذكر في هذا المقال أفضل أنواع السيارات وأسعارها تابعوا معنا .
افضل أسعار ومواصفات احدث أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية
يقوم فريق موتري في المملكة العربية السعودية بشكل يومي، بتعديل بيانات وإدخال كافة السيارات الحديثة والتي يتم عرضها بكافة التفاصيل المراد معرفتها من قبل المستخدم مثل موديل السيارة، سنه التصنيع، الصنف، سوف نذكر البعض من أحدث أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية كالتالي:
سياره تويوتا يارس
- سعر السيارة ٤٩٦٠٠ ريال سعودي.
- ١٠٥ حصان.
- تسهلك وقود ٢٠.٠٠ كم /لتر.
- سعة المحرك لديها ١.٥٠ لتر.
- دفع امامي.
- سعر السيارة ٦٢٦٠٠ ريال سعودي.
- ١٠٣ حصان.
- تستهلك وقود ١٦.٣٠ كم /لتر.
- سعة المحرك لديها 1.5 لتر.
- دفع خلفي.
سيارة تويوتا كورولا سنه 2021
- سعر السيارة ٦٤٦٠٠ ريال سعودي.
- ١١٩ حصان.
- تسهلك وقود ١٩.٦٠ كم /لتر.
- سعة المحرك لديها ١.٥٠ لتر
- دفع امامي.
- سعر السيارة ٦٧.٤٠٠ ريال سعودي.
- ١٤٧ حصان.
- تسهلك وقود ١٥.٦٠ كم /لتر.
- سعة المحرك ٢.٤٠ لتر.
- دفع خلفي.
- سعر السيارة ١٧٥٤٠٠ ريال سعودي.
- ٢٥٥ حصان.
- سعة المحرك لديها ٢.٠٠ لتر.
- تستهلك وقود ١٦.٣٠ كم /لتر.
- دفع خلفي.
- سعر السيارة ١٣٦٥٠٠ ريال سعودي.
- ٢٩٠ حصان.
- تستهلك وقود ١١.٣٠ كم /لتر.
- سعة المحرك لديها ٣.٥٠ لتر.
- دفع امامي.
- سعر السيارة ٥٨٢٤٥ ريال سعودي.
- سيارة مرسيدس اس كلاس مزودة بتقنية عاليه من الأمان .
- يميز محرك السيارة بطول الغطاء .
- السيارة مزودة بشرائط هوائية تعمل على دفع الهواء .
سعر سيارة مرسيدس اس كلاس
- 96 ألف بالدولار الأمريكي
٣٥٥ ألف ريال سعودي.
يوجد العديد من أنواع ومواصفات السيارات قد ذكرنا البعض وليس الحصر منها حتى يعلم المهتمون بذلك معدل الأسعار لأحدث السيارات، ويجب عليك عزيزي القارئ تحديد نوعية السيارة عند النية للشراء لعدم حدوث ارتباك وحيرة ما بين أنواع السيارات المختلفة والكثيرة.
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