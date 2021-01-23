اسعار شانجان 2021 مستعملة وجديد بـ ضريبة القيمة المضافة في السعودية

مازالت اشعار شانجان 2021 في المملكة العربية السعودية تجذب العديد من القرّاء المحبين لهذه السيارة التي أثبتت كفاءتها في الأسواق، فبعدما رصدنا أسعار سيارات تويوتا 2021 بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة نوفر في التقرير التالي أحدث الأسعار والمواصفات أيضًا لـ شانجان.

اسعار شانجان 2021 بـ ضريبة القيمة المضافة في السعودية

شانجان السفن 2021 ستاندر توفرها شركة العودة للسيارات أكبر موزع لشركة عبداللطيف جميل متوافرة في فروع القصيم والمدينة وحائل مستعملة اقوى العروض المقدمة من مجموعة العودة للسيارات على سيارات شانجان AL Svin Bisc موديل 2021 بسعر منافس يصل إلى 23900- 24000 ريال سعودي، بطاقة جمركية. مواصفات السيارة: سعة المحرك 1.5 لتر V4 بقوة 105 حصان ناقل حركة اوتوماتيك دفع امامي مقاعد مخمل منفذ USB تحكم بالمرايات إشارة بالمرايات نظام التحكم في المنحدرات نظام الثبات الالكتروني نظام مكابح مانعة للاغلاق نظام قياس ضغط الإطارات جنوط 14 إنش استهلاك الوقود 17.0 كلم/لتر.

شانجان سي اس 75 2021 جديدة للبيع. ناقل الحركة أوتوماتيك والمسافة المقطوعة عند عرض السيارة للبيع هي لون السيارة الخارجي أزرق السيارة متواجدة حاليا في الرياض بمبلغ 124000. وشانجان ايدو تريند 2021 هي سيارة من فئة سيارات سيدان ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.60 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 126 حصان. ناقل الحركة في شانجان ايدو تريند 2021 هو أوتوماتيك 6 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 15.90 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، بلوتوثو6 مكبرات الصوت. سعر شانجان ايدو تريند 2021 يبدأ من 47400 ريال سعودي. ويمكنكم متابعة عروض اسعار تويوتا فورتشنر 2021 تقسيط بدون مقدم من عبداللطيف جميل

متابعة لـ اسعار شانجان 2021 بـ ضريبة القيمة المضافة في السعودية

شانجان سي اس 35 بلس سمارت 2021 هي سيارة من فئة سيارات رياضية متعددة الاستخدام ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 1.40 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 156 حصان. ناقل الحركة في شانجان CS35 Plus سمارت 2021 هو أوتوماتيك 7 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 15.90 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي ديو6 مكبرات الصوت. سعر شانجان CS35 Plus سمارت 2021 يبدأ من 57600 ريال سعودي.

شانجان سي اس 85 لميتيد 2021 هي سيارة من فئة سيارات رياضية متعددة الاستخدام ونوع دفع العجلات فيها دفع أمامي. حجم محرك السيارة هو 2.00 لتر وعدد الاسطوانات هو 4 اسطوانات لتوليد قوة بمقدار 233 حصان. ناقل الحركة في شانجان CS 85 لميتيد 2021 هو أوتوماتيك 8 سرعات ونوع الوقود او نظام المحرك هو بنزين. من الجدير بالذكر ان معدل استهلاك الوقود هو 7.90 كيلومتر لكل لتر. بالنسبة للترفيه والتكنولوجيا، توفر هذه السيارة نظام ملاحة، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوثو8 مكبرات الصوت. سعر شانجان CS 85 لميتيد 2021 يبدأ من 95000 ريال سعودي.