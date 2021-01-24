أسعار ومواصفات سيارة جنسس 2021 ذان الفل الكامل 8 سلندر مقارنة بأسعار مختلف السيارات المنافسة له خلال هذا العام، نعلم أن أسعار السيارات ذات الموديلات الحديثة بالتحديد تختلف وفقا لقيمة الضريبة المضافة عليها وكذلك الرسوم التي يتم فرضها من قبل الدول المصنعة لتلك السيارات، ومن الجدير ذكره ان شركات انتاج السيارات باتت تركز حاليا في توفير المستوى الكامل الترفيهي للعميل وذلك من خلال القيام بإضافات معدلة في السيارة لتكون أكثر ارتياحا، و للتعرف على مواصفات جنسس 2021 G90 تابع القراءة.

أسعار ومواصفات سيارة جنسس 2021

جنسس 2021 G90، تعد شركة جنسس وهى احد اهم الشركات الكورية في إنتاج السيارات والتي تمتلكها الشركة العالمية هيونداي والتي بدأت بالتخصص في إنتاج سيارات G90 منذ عام 2017 وحتى تلك اللحظة ودوما ما تسعى الشركة لتقديم كل ما هو جديد في كل موديل يتم انتاجه كل عام ففي العام الماضي تمكنت شركة جنسس من إطلاق جيلها الجديد من السيارات التي تتميز بفخامتها و حجمها الكبير ومعظمها كان ضمن سيارات الدفع الرباعي الفاخرة بينما الأخرى تعمل بأنظمة الدفع الخلفي فقط.

أسعار سيارات جنسس 2021 G90

من خصائصها أيضا أنها تحتوي على محرك قوته 8 سلندر وسعته 5 لتر، وقوته 425 حصان ويعمل بنظام الدفع الرباعي ومزود بناقل اتوماتيكي 8 سرعات، كما حصلت تلك السيارة على شهادة السلامة المتقدمة، كما أنها تشمل على عدد من العناصر الترفيهية مثل شاشة اللمس والمكيف وعجلات القيادة ذات الوظائف المتعددة، كما أن صندوقها الخلفي سعته 445 لتر ومقاعدها تم تنجيدها بالجلد الراقي مع عناصر خشبية رائعة.

أما عن السعر وتتوفر سيارات جنسس G90 ب77.725 دولار أي ما يعادل 291.575 ريال سعودي مع تكاليف إضافية لتحصل على ميزات الدفع الرباعي والتي تبلغ قيمتها 9.378 ريال، أي أن إجمالي مبلغ السيارة هو 300954 ريال سعودي.