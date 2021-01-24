فيديو نيسان تكشف عن شاحنة مزودة بمكتب قابل للطي

في مقطع فيديو جديد كشفت شركة نيسان اليابانية عن شاحنة NV350 التي تقدم مفهوما جديدا للشاحنات الصغيرة، حيث زودت الشركة شاحنتها الجديدة بمكتب مدمج قابل للطي، يسمح لصحابها بالعمل في الهواء الطلق.

NV350 شاحنة مزودة بمكتب مدمج قابل للطي

ويظهر مقطع الفيديو الشاحنة NV350 ، وكيف يمكن تحريك الكبسولة المتحركة ذهابا وإيابا باستخدام هاتف ذكي، ويُظهر المقطع مدى توفر مساحة كبيرة لشاشة كمبيوتر وكرسي مكتب وآلة لصنع القهوة، مع أرضية الكبسولة الشفافة المصنوعة من البولي كربونات، وبالإضافة إلى مساحة العمل، أنشأت نيسان شرفة سقف فاخرة أعلى السيارة يمكن الوصول إليها من داخل الشاحنة بحيث يمكنك الاسترخاء خلال استراحة العمل.

شاحنة نيسان الجديدة مزودة بسجاد متوهج

ليس هذا فقط، بل إن نيسان كشفت أن الجزء الأمامي من الشاحنة يحتوي على سجاد أرضي أسود يتوهج في الظلام، ومظلة شمسية كهربائية وصندوق قفازات مع مصباح للأشعة فوق البنفسجية مضاد للبكتيريا.

شاحنة أعمال للمحترفين الحقيقيين

ووصفت الشركة اليابانية شاحنتها الجديدة بأنها شاحنة أعمال للمحترفين الحقيقيين، مدمجة مع حجرة مكتب، مما يتيح لك العمل في مكانك المفضل وفقًا لأسلوب عملك الحر، ويتميز التصميم الخارجي برفارف علوية أمامية وخلفية يمكنها التعامل مع الطرق الوعرة، ويمكن تخزين المكتب في السيارة في لخلق مساحة خاصة وآمنة، وفي الطبيعة يمكن سحب المكتب من البوابة الخلفية لإنشاء مساحة واسعة ومفتوحة، بحسب صحيفة ديلي ميل.