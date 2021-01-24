أسعار السيارات المستعملة بالسعودية

أسعار السيارات المستعملة بالمملكة السعودية والتي يقوم بالبحث عنها الراغبين في امتلاك سيارات أسعار قليلة ولا سيما أن أسعار السيارات المستعملة تختلف وفقا لفئة ونوع السيارة والماركة الخاصة بها كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر السيارة قبل الشراء مثل حالة السيارة الميكانيكية مثل حالة الموتور، وكذلك شكل السيارة من الخارج وأيضا العجلات إلى اخره من الأمور التي قد تؤثر على سعر السيارة، والتعرف على أنواع السيارات المستعملة والمتواجدة حاليا بالسعودية تابع القراءة.

أسعار السيارات في المملكة السعودية

كما ذكرنا ان الأسعار الخاصة بالسيارات تختلف وفقا لحالة السيارة الميكانيكية وأيضا نوع وفئة السيارة وفقا للشركة المنتجة لها، على سبيل المثال تبلغ أسعار سيارات تويوتا كامري موديل العام الماضي 2020 تصل سعرها 94.000 ريال سعودي، بينما تصل أسعار السيارات المستعملة التابعة لشركة شانجان 58.250 ريال سعودي

أما أسعار سيارة من نوع جيب رانجلر موديل عام 2018 تصل سعرها 122.500 ريال سعودي، أما سيارات تويوتا كروزر موديل 2018 يصل سعرها ل 131000 ريال سعودي، سعر سيارات ماركه تويوتا راف فور 2014 تصل سعرها 63000 ريال سعودي، سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2014 أيضا تصل سعرها ل35.000 ريال سعودي.

عوامل تؤثر على أسعار السيارات المستعملة

أما عن العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة هي؛

حالة السوق من العرض والطلب بمعنى كلما كان الطلب على نوع معين من السيارات بكثرة بينما كان المعروض منه لا يكفي كلما ارتفعت الأسعار، كذلك من المتعارف عليه أن السيارات ذات الناقل الأوتوماتيكي اغلى سعرا من سيارات الناقل اليدوي.

كما أن طول المسافة التي قطعها موتور السيارة أيضا يؤثر على السعر بشكل عكسي بمعنى كلما كانت المسافة المقطوعة كبيرة كلما قل السعر لكونه يؤثر على العمر الافتراضى للموتور، وبالطبع يجب أن نأخذ أهم أمر وهو الحالة الميكانيكية أجزاء السيارة الداخلية كذلك حالة صالون السيارة والكراسي والعجلات.