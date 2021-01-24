أرخص أسعار حراج السيارات اليوم موديلات حديثة متنوعة بسعر رخيص

عروض حراج السيارات اليوم موديلات حديثة بأرخص الأسعار، ومجموعة متنوعة من أبرز السيارات المتاحة للبيع وأكثرها قبولاً بين العملاء في حراج السيارات، ونقدم لك اليوم عزيزي الزائر أحدث العروض ضمن جولتنا الأسبوعية في أحراج السيارات المتواجدة بالمملكة، وذلك ضمن تغطيتنا المستمرة لتقديم ملخص أسبوعي يتضمن أبرز السيارات المستعملة مع أرخص الأسعار المتاحة، من بينها سيارات تويوتا،كيا، هيونداي، ميتسوبيشي، فورد، فإمكانك اليوم أن تحصل على سيارة أحلامك مع عروض حراج السعودية للسيارات المستعملة وبسعر رخيص جدا.

عروض حراج السيارات اليوم موديلات حديثة

تويوتا كامري موديل 2020 الغنية عن التعريف ومن أكثر السيارات العملية والأكثر طلباً في السوق، السيارة مستعملة حالتها جيدة جداً فل كامل هايبرد قير أوتوماتيك بيضاء اللون من فئة السيارات الرياضية، ومتاحة للبيع في حراج الطائف بسعر 98 ألف ريال سعودي، كما تتوفر سيارة كيا سبورتاج مستعمل موديل 2015 للبيع لأعلى سوم في حراج الخرج، السيارة ذات قير أوتوماتيك رمادية اللون تجاوز عدادها 152 ألف كم، وتتوفر سيارة هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2015 ذات المظهر المتميز ذات قير أوتوماتيك لونها فضي، تتوفر في حراج الدمام وقد وصل السوم إلى 25 ألف ريال، وسيارة فورد تورس موديل 2015 مستعمل نص فل قير أوتوماتيك لونها أبيض وتتوفر في حراج الطائف للبيع لأعلى سوم.

فورد تورس موديل 2014 مستعمل ولكن هذه المرة تتواجد في حراج القصيم ووصل سومها إلى 36 ألف ريال، السيارة نص فول وقير أوتوماتيك سوداء اللون وحالتها جيدة، وسيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015 مستعمل نظيف فل كامل Body belt فضية اللون أوتوماتيك، تتوفر السيارة في حراج خميس مشيط وقد وصل السوم إلى 45 ألف ريال.، كما تتوفر سيارة سوناتا موديل 2018 نص فول سقف بانوراما زجاجي رائعة قير أوتوماتيك لونها أسود، تتوفر في حراج الرياض والبيع لأعلى سوم، وسيارة تويوتا كامري GL مستعمل موديل 2017 بيضاء اللون بمظهر متميز وناقل أوتوماتيكي للسرعات، متاحة للبيع لأعلى سوم في في حراج الدمام.

أرخص الأسعار في حراج السيارات مستعمل

شيفروليه ماليبو الرائعة والعملية جداً موديل 2013 مستعمل لونها أسود وناقل أوتوماتيكي للسرعات، تتوفر في حراج الدمام بسعر 22 ألف ريال فقط، وتتوفر سيارة رينو داستر الفرنسية مستعمل موديل 2015 زيتونية اللون قير أوتوماتيك في حراج الرياض بسعر 20 ألف ريال، كما تتوفر أيضا سيارة فورد فوكس SE مستعمل موديل 2015 بيضاء اللون وذات ناقل حركة أوتوماتيكي، تتوفر السيارة في حراج الأحساء بسعر 32 ألف ريال، وسيارة كيا سورنتو مستعمل موديل 2015 رمادية اللون قير أوتوماتيك، تتواجد في حراج السيارات بمدينة الرياض بسعر 45 ألف ريال فقط.