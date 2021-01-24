أفضل سيارة تشتريها في مبادرة إحلال السيارات 2021 لتخريد السيارات القديمة

أفضل سيارة تشتريها في مبادرة إحلال السيارات والتجديد لتخريد السيارات القديمة هي حديثنا اليوم، حيث تعتمد تلك المبادرة على كل من يمتلك سيارة تجاوزت العشرين عاما عليك تسليمها لبلدك، ثم تقوم دولتك بمنحك سيارة جديدة من عدة خيارات سنتناولها تفصيلا اليوم، كما سنتناول أفضل الأنواع التي عليك التفكير بها والأنواع الأُخرى التي عليك تجنُب شرائها حيث سنتناول عيوب ومزايا جميع السيارات المُحددة في المبادرة، والتي عليك الاختيار بينهم لتحقيق الإستفادة القصوى من تلك المُبادرة الفعالة.

مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز

تستهدف المبادرة في البداية سيارات الأُجرة والسيارات الخاصة، للتسجيل لدى المبادرة عليك زيارة الموقع الخاص بمبادرة إحلال السيارات للتحويل والعمل بالغاز الطبيعي، ثم تسجيل جميع بياناتك مع إختيار السيارة التي تبحث عنها، ثم سيتم التواصل معك من قبل المسئولين سواء البنك أو الوزارة، وسنتناول مجموعة من أهم السيارات المعروضة.

سيارات شيفروليه

قد أصدرت مجموعة شيفروليه نوع واحد من السيارات وهو نيو أوبترا، والتي دائما تحتوي على عيوب بالغة خاصة في فتيس السيارة حيث تحتوي على خامات داخلية رديئة جدا، كما تحتوي على أصوات داخلية من التكييف والفريون لذا عليك تجنب شراء تلك السيارة.

سيارات هيونداي في مبادرة إحلال السيارات

قد أصدرت مجموعة هيونداي ثلاثة سيارات وهي أكسنت RP، أكسنت HCI، والنترا HD ، عن سيارة اكسنت HCI فعليك تجنبها رغم أنها لا تحتوي على مشاكل جوهرية أو عيوب صناعة إنما لم تنتشر السيارة على الإطلاق ولن تستمر كثيرا فلن يتعدى عمرها بالأسواق ثلاثة أعوام بحد أقصى، وعلى النقيض نُفضل سيارة أكسنت RP والنترا HD ولكن عيوب السيارتان أنها تتوفر داخل المبادرة بدون عوامل أمان، كما أن سيارة أكسنت RP خاماتها الداخلية رديئة قليلا عن التصنيع الكوري ولكن تتوفر قطع غيارها بشكل كبير ، أما سيارة النترا HD فإن حجم السيارة أكبر من أكسنت RP وراحة أثناء السواقة لارتفاعها عن الأرض أكثر من أكسنت وتتوفر أيضا قطع غيار السيارة بشكل كبير، فإذا كنت تبحث عن سيارة للعمل فإن إحدى السيارتان هو الاختيار الأمثل.

سيارات لادا وBYD مبادرة الإحلال

قد أصدرت مجموعة لادا جرانتا فئتين للقير الأوتوماتيك والعادي ولا يوجد عيوب جوهرية تُذكر للنوعان على الإطلاق، ولكن عيب السيارة هو عدم ثباتها من الداخل أثناء المطبات لذا إذا كنت ستختارها فعليك اعتبارها فترة انتقالية لك لفترة لا تتجاوز العامان ثم قم ببيعها وشراء الأفضل، ولكن رغم ذلك فإن تلك السيارة مناسبة جدا لاختيار العمل، كما قد أصدرت مجموعة BYD سيارة BYD F3 التي يفضلها الكثير للعمل والاستعمال الشخصي نظرا لأنها عملية ومميزة.

سيارات نيسان

قد أصدرت مجموعة نيسان فئتين الأولى نيسان صني ومن عيوب السيارة أن لها صاج ضعيف وفرامل خفيفة، ورغم ذلك فهي سيارة موفرة ورخيصة الصيانة ومتسعة من الداخل، والفئة الثانية نيسان سنترا ومن المعروف عنها مشاكلها المتعددة من جهة الفتيس، كما أن لها نظام غاز مع بنزين والذي يُقلل من العمر الإفتراضي للموتور فلا يُنصح بها.